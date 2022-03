Costanera Alvear fue el escenario ideal para disfrutar del Carnaval, en una jornada donde la música y la naturaleza se unieron para un espectáculo maravilloso.

El color y la alegría del Carnaval se trasladaron a Costanera Alvear donde se vivió una verdadera fiesta: “Por primera vez llega el Carnaval a la Costanera, y estamos felices porque los turistas eligieron este espacio, que sigue creciendo con récord de visitas y hoy con un colorido especial”, expresó la Directora de Turismo Fabiana González.

Este evento contó con la participación de distintos grupos, como Ivi Dance, Murga 7 Tarros integrada por estudiantes de la escuela secundaria especial Raúl Ricardo Alfonsín, la comparsa Tropicalísima Zamba Show de Zulma Chaine, de San Rafael, y Usté se Tiñe.

Por su parte Cecilia Ferreira, profesora de música de la escuela secundaria especial Raúl Ricardo Alfonsín, dijo: “Esto comenzó en agosto del año pasado, con la creación de horas de música, con el objetivo de presentar una murga y que nos conozcan. Sin dudas esta actividad nos permitió generar vínculos, crear valores y que los chicos se puedan divertir a través de la música”.

Sin dudas fue un gran momento para todos los turistas que se acercaron a disfrutar de esta maravillosa jornada, así lo manifestó Julio Díaz: “Estamos por ver este show, sin dudas acá se disfruta mucho, en mi caso tengo familia acá y eso me atrae mucho. Además cada vez que vengo me encuentro con cosas nuevas, mi familia es de Carmensa y ahora me encontré con una delegación nueva, una farmacia, realmente es muy lindo”.