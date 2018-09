El gobernador Alfredo Cornejo a se hizo presente en nuestro departamento para la inauguración del Centro de Salud número 121 de Bowen donde además habló de los distintos proyectos que está llevando a cabo la provincia como lo es Portezuelo del Viento en Malargüe, la distintas obras en el departamento, la modificación del Código de Falta y de una de las problemáticas que atraviesa el departamento como lo es la sequía y el fracking, tema que ha tenido muchas manifestaciones en toda la provincia.

“El decreto como lo expliqué en innumerables veces requiere la confiabilidad, escucharnos de ambas partes y de tratar de convencernos con inteligencia no con pensamientos ni prepotencia. En Mendoza se hace fracking desde hace más de 70 años y lo que se hizo con este decreto, fue regular el procedimiento, es una prevención ambiental del cuidado del agua y del cuidado de la tierra. Es un protocolo de funcionamiento que obliga a las empresas petroleras, quienes no están cómodas con este decreto, ya que quisieran tener luz verde y ningún tipo de restricciones la tiene Neuquén, con lo cual es una norma ambiental no pro petróleo qué por otra parte es necesaria para el país y para Mendoza. Además permite explotar a vaca muerta desde Malargüe, que es la lengua norte de vaca muerta que tiene tanta riqueza como Neuquén, pero en Mendoza se le dá mayor seguridad jurídica teniendo un Protocolo Ambiental de Procedimientos. A mí me gustan poco las palabras y mucho más los hechos, esta es una de las formas de demostrar con hechos y no con palabras que hay vocación de servicio y que hay un plan con mucha gente trabajando y fundamentalmente con la inversión ganadera de todo el este argentino que se tendría que haber hecho desde hace ya mucho tiempo, como lo es el acueducto Bowen-Canalejas y que permitirá ocupar el 65% de la tierra de Alvear que no estaba ocupada y además permitirá llevar ganado a esos lugares y producir”, expresó Cornejo.

Otro de los proyectos que mencionó el Gobernador fue la inversión de monofilares que se están ejecutando y donde continuarán trabajando en la extención de los mismos que ya están próximo a ejecutarse. Estos trabajos también se están realizando con Vialidad con todos los caminos productivos y se está haciendo gestiones en común acuerdo con distintas agencias estatales como el Iscamen y el municipio de Alvear.

También se está trabajando en una inversión por habitante que es la mayor distribuida en todo la provincia comparado con otros lugares, que es la emergencia agropecuaria, que se paga en tiempo y forma y no como se hacía anteriormente donde se prometía en una campaña y se paga una después. El seguro agrícola tiene un 80% de adhesión, como así también los créditos que se están otorgando en la zona.

Sin lugar a dudas muchas son las gestiones que involucran al departamento, pero la más importante es la lucha antigranizo que se ha puesto por primera vez en más de 9 años 4 aviones disponible para este tipo de combate.

Antes funcionaba un solo avión y no se alcanzaba a combatir la lucha antigranizo, además se adquirió un nuevo avión para sumarse a la lucha donde se podrá cubrir el Valle de Uco.

“Hay una oportunidad de reconversión económica en el departamento liderado por el municipio donde se necesita agregar valor y trabajar más y generar empleo privado y que estos pueblos no tengan que depender sólo del Estado y de su servicio, sino que puedan generar más riquezas aún cómo han generado en otros tiempos. Para esto tiene que cambiar el país, se tiene que tener la cabeza abierta a todo, se debe cambiar el país para que haya más actividad, más empresa, debe cambiar el país para que se pueda volver a tener tren como cuando se fundó Bowen porque el tren fue lo que trajo la productividad y para tener un tren hay que tener una economía sana y cuando se vuelva a tener esta economía estos lugares van a progresar y tienen todo para ello, tienen recursos naturales, tienen riquezas en sus tierras, en sus agua, tienen riqueza en su gente y tienen por supuesto un espíritu emprendedor que trajeron los inmigrantes y que no puede haber quedado atrás después de sucesivos períodos y sucesivas generaciones, celebro con hechos toda la gestión y con inversión pública y con servicios de calidad”, concluyó Cornejo.

A.E