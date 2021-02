El Presidente la Unión Cívica Radical en Mendoza argumentó a favor de la vuelta a la educación presencial con las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19. Además, pidió que «no cambien las reglas de juego» en las elecciones y opinó que el gobierno nacional está especulando con la fecha de las mismas para sacarle rédito.

En el marco del Congreso de la Juventud Radical del Oasis Sur y de la donación de un calefón solar al SUM del Barrio Zangrandi, Alfredo Cornejo habló con FM VIÑAS sobre las clases presenciales y elecciones en medio de la pandemia. Con respecto al primer punto, el Presidente de la UCR en Mendoza afirmó: «Deben empezar por razones científicas, por necesidad de socialización de los chicos y porque está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que los contagios son escasos».

En este sentido, aseguró que habrá consecuencias negativas en caso de que no vuelvan los alumnos a las aulas. «Se les hace un daño muy grande a niños y adolescentes. A lo mejor no se nota hoy pero se va a notar en el futuro inmediato», expresó y cerró: «Con protocolos puede funcionar». Además, afirmó: «La virtualidad ayuda pero muchos niños no tienen acceso al nivel de conectividad que se tiene en grandes centros urbanos, entonces no podemos depender de la virtualidad».

Con respecto al año electoral que comenzó, el Intendente de Godoy Cruz criticó la postura del gobierno nacional con respecto a las elecciones. «No hay que cambiar las reglas de juego. Lo único que quieren es gana tiempo porque estiman que pueden tener mejores resultados económicos en seis, siete u ocho meses, y ser más competitivos. Por eso prefieren ir a octubre (generales) y no pasar por la instancia de agosto (primarias)», declaró, y con respecto a la situación que vive Argentina con el coronavirus, agregó: «La excusa de la pandemia es tonta, porque se hicieron elecciones en dos países limítrofes: Chile y Bolivia».

Sin embargo, no se mostró totalmente en contra de que no se realicen las PASO por otros motivos y ejemplificó: «Si los partidos no la usan, porque no hay competencia dentro de los frentes, yo sería de la idea de cambiar la ley, de que no se convoque para esa categoría. Como pasó en 2019, que teníamos seis candidatos a presidentes de seis partidos distintos». A su vez, aclaró: «Pero si alguien asume el derecho de presentarse a elección compitiendo en esa categoría que sí se convoque».

•L.A.