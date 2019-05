El gobernador Alfredo Cornejo, viajó este miércoles a Buenos Aires para participar esta tarde como disertante en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde precisó: «No hay que descartar que Macri no sea candidato, creo que tenemos que estar abierto a todas las posibilidades».

Consultado por el periodista Luis Novaresio, que ofició como moderador del encuentro, el gobernador de Mendoza no descartó la posibilidad de que su colega de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encarne la candidatura presidencial, ya que -dijo- «es una dirigente muy preparada, con muy buena imagen y sólida».

Sobre esa posibilidad insistió: «Por supuesto y tantos otros. Una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A. Por qué no competir en un frente amplio».

«Cambiemos solo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri. Ese poder político mayor requiere de ampliar a figurar representativas de la política argentina en un programa similar al que dio origen al 2015 pero corrigiendo las cosas que se hicieron mal. Me parece que Urtubey, Schiaretti, Lavagna o Massa podrían contribuir a esa ampliación. Quizá con otro nombre, no Cambiemos. Además hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente, que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía necesita a partir del 10 de diciembre», sostuvo el jefe radical en el encuentro de la AmCham.

Y enseguida agregó: «No nos vamos de Cambiemos pero sí creemos que requiere una reformulación». «Cambiemos no se rompe ni se dobla pero creemos que quedó chico y hay que reformularlo hacia una coalición más amplia si queremos encarar las reformas profundas que necesita la Argentina», sostuvo el gobernador de Mendoza durante la entrevista.

En cuanto al nombre del nuevo espacio, Cornejo bromeó y le tiró la pelota a los publicistas «que tuvieron mucho poder en los últimos años. El cambio cultural lo hace la acción política. (Rogelio) Frigerio ha hecho un gran aporte al igual que (Emilio) Monzó, es un espacio que la dirigencia dejó en manos de publicistas».

Martín Lousteau, quien se ha mostrado cerca de la UCR, «es un posible referente, como otros también», aseguró el gobernador quien descartó su candidatura a la presidencia porque considera «no estar preparado para ese desafío».

«No tengo equipo, la dirigencia está lleno de chantas que tienen ambición pero no programa. Para administrar este país hay que tener 1000 personas de nivel superlativo, de esos que realmente tengan escalda para tomar ministerios, secretarias y a su vez un núcleo de 100 que tengan un programa concreto con objetivos y metas para llevar a cabo», aclaró.

Las reformas que «hay que hacer»

Uno de los puntos en los que hizo hincapié el mandatario provincial es en la necesidad de hacer tres reformas clave: laboral, previsional e impositiva. Esta última, apuntada a la coparticipación en donde le reclamó a la Corte Suprema que esperó a que perdiera Cristina y asumiera Macri para emitir un fallo.

«Se requiere consenso para esas reformas, no son de sentido común para el populismo enraizado en sectores sindicales, políticos, periodísticos. Hay gente que cree que la riqueza la genera el Estado y no el sector privado», sostuvo para destacar lo que sucede en Chile: «(Michelle) Bachelet apoya la reforma laboral de (Sebastián) Piñera. Acá cualquiera que ose en hablar de reforma laboral tiene el rechazo inmediato de todo el arco opositor sin saber cuál es el contenido».

Cristina, la foto y el Partido Justicialista

La figura de Cristina Fernández de Kirchner y su posible candidatura a regresar a la presidencia fue otro de los temas sobre los que opinó Cornejo: «al populismo lo construyeron dirigentes peronistas que generaron articulación de las que cuesta horrores salir».

«Algunos publicistas creen que esa foto fortalece a Macri, que es el horror y otras cosas. Yo en este momento hoy, sin resultados económicos para el pueblo, la veo como el fallo de la Corte, como un fortalecimiento de Cristina. Le atribuyo que puede juntar 5 gobernadores que antes no podía juntar», indicó.

El fallo de la Corte sobre la causa de Vialidad

Sin dudas, la noticia del día fue la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dilataría el juicio por la causa en la que está imputada la ex presidenta.

Con respecto a ese tema, Cornejo calificó de «decepcionante» la actuación del órgano judicial, en sintonía con el comunicado que difundió la Unión Cívica Radical. «El poder judicial ha dejado mucho que desear en todo este tiempo, la Argentina tiene problemas de competitividad en su economía, tiene una economía enferma, sanar esa economía está indisolublemente ligado a eliminar la corrupción o disminuirlo a lo mínimo necesario con lo cual no es un buen dato».

«Diría que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso están sujetos a elecciones y son inestables en sus mandatos, en cambio el judicial tiene tranquilidad para dictar fallos y en vez de asegurar buenos fallos, ese tiempo funciona para dejar pasar el tiempo, total la ciudadanía se olvida», cuestionó.

Cornejo tampoco considera que opinar sobre las decisiones de la Corte Suprema sea un proceso de intromisión porque «el poder judicial debe ser independiente de la opinión pública, de los poderes económicos, de los otros poderes. Si el Ejecutivo está sujeto a críticas por una ley que saca o un decreto o el Congreso, ¿por qué el judicial no por las sentencias que saque o no saque? Todos debiéramos opinar sobre el funcionamiento de los poderes públicos».

Fuente: Sitio Andino / Edición: A.C.