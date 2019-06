El gobernador mendocino Alfredo Cornejo solicitó a los legisladores nacionales mendocinos de la UCR la elaboración de un proyecto de ley para «suspender provisoriamente» las elecciones PASO a presidente y vicepresidente del 11 de agosto. La iniciativa se presentará entre hoy y mañana en el Congreso y la suspensión podría extenderse a otras categorías en donde no haya competencia interna.

El mandatario provincial y precandidato a diputado nacional por Cambia Mendoza publicó este lunes por la mañana un tweet en el que pidió suspender las PASO «en los cargos y provincias que no hay competencia interna». Añadió que «el Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público», haciendo hincapié en la inversión de $ 4.300 millones que costarán las primarias nacionales de este año.

Cornejo habló con los senadores Julio Cobos y Pamela Verasay y los diputados Claudia Najul, Luis Petri, Luis Borsani y Federico Zamarbide durante el fin de semana y les encargó la elaboración de una propuesta que ingresaría al Congreso entre lunes y martes.

La diputada radical Claudia Najul expresó la iniciativa consiste «en un proyecto de ley para suspender las PASO en forma temporaria, por única vez, para las categorías de presidente y vicepresidente para estas elecciones del 2019, quedando proclamados los candidatos directamente».

Añadió que en el mismo sentido se plantea la posibilidad de extender la suspensión temporaria a las candidaturas a diputados y senadores nacionales en los distritos donde las distintas agrupaciones políticas lleven todas listas únicas y no haya competencia interna, como ocurre en Mendoza.

«Me parece muy importante en varios aspectos. En primer lugar, creo que en tiempos tan delicados en lo social y en lo económico que estamos viviendo es cuando más sensible se tiene que poner la política y en función de eso restringir todos aquellos gastos inconducentes, como sería en este caso una primaria», manifestó la legisladora mendocina. Resaltó que las PASO son valiosas cuando hay competencia pero cuando no esto no ocurre es lógico evitar el gasto.

Asimismo indicó que más allá de lo económico también hay una «cuestión de hartazgo de la gente por las veces que tiene que ir a votar y no va a elegir nada», e hizo hincapié en que las nueve fórmulas presidenciales sólo buscarán dirimir si superan el 1,5% para disputar las generales de octubre.

La iniciativa cuenta también con el respaldo del PRO mendocino. De hecho el intendente de Luján de Cuyo y precandidato a diputado nacional, Omar de Marchi, se expresó, también en Twitter, a favor de suspender las PASO.

Las críticas de la oposición

La polémica iniciativa impulsada por Cornejo no tardó en cosechar algunas críticas. La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por Mendoza, Marisa Uceda, calificó de «irresponsable y desprolijo» al gobernador mendocino y aseguró que es comportamiento «muy anti-republicano» pedir la suspensión de una ley votada por el Congreso.

«Me encantaría que el gobernador pusiera el mismo énfasis en pedirle a su conducción que suspendan los tarifazos o que se suspenda el pago indiscriminado de intereses. Dos días de intereses de las Lebacs equivalen a las PASO, si está tan preocupado por el gasto podría interpelar a su conducción nacional», expresó a este medio la abogada camporista que encabeza la lista de legisladores del peronismo mendocino.

Manifestó que le parece «peligrosa» esta propuesta y remarcó que «es bastante irresponsable y desprolijo. Él es gobernador de la provincia y esta es una ley que se votó en el Congreso nacional, me parece muy anti-republicano de su parte».

Fuente: Sitio Andino / Edición: A.C.