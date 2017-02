El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al director General de Escuelas, Jaime Correas, presidió el acto de presentación de Lineamientos Políticos Pedagógicos para el Ciclo Lectivo 2017. El evento se realizó en la Nave Universitaria ante la presencia de los directivos mendocinos del ámbito escolar.

“Estoy orgulloso de nuestros docentes”, subrayó Cornejo tras pedirle a supervisores, directores y rectores un mayor compromiso para “que la educación vuelva a estar en el primer lugar de consideración social”. El mandatario sostuvo que “esta es la única manera de generar un salto de calidad, con el compromiso de todos ustedes. No hay nada mejor que hacer una tarea que tiene un alto prestigio, tal como sucedía en el originario proyecto educativo argentino, que enorgullecía a los docentes en las décadas pasadas”.

“Necesitamos que la sociedad esté orgullosa de sus docentes y que cada uno de los que ejerce esta tarea se sienta orgulloso de lo que hace y de conseguir resultados”, resaltó luego de reconocer que “es difícil llevarlo a la práctica. Sin embargo este Gobernador, humildemente, cree que es prioridad que esto vuelva a suceder y que lo importante es que desde la esfera política realmente hagamos el esfuerzo para volver a poner en el primer lugar de la agenda a la educación”.

En este sentido indicó que esto no se logra en el corto plazo. “Se vuelven tan cortoplacistas que las visiones estratégicas no se miran, no se perciben y no hay forma de tener una buena educación sino se tiene una visión estratégica y no se la lleva a cabo día tras día, aunque no se vean los resultados inmediatamente. Yo estoy comprometido con esa tarea desde la esfera que me compete, con el escaso poder que tengo para cambios rápidos, pero importantes para sostener esta estrategia”, destacó Cornejo.

A modo de ejemplo sobre planificación estratégica educativa, sostuvo que “cuando en este país la educación era realmente la prioridad fue cuando quedó sexto entre las principales potencias del mundo en generación de riqueza, en creación de trabajo. Desde luego eso fue en la época de Sarmiento y recién se pudieron ver los resultados 20 años después de que se pensó que la educación era lo más importante que tenía que hacer el Estado, recientemente configurado”.

Sostuvo que esto fue lo que lo motivó a “ordenar el sistema, organizándolo mejor, sosteniendo una planificación estratégica, pensando en el largo plazo, porque este Gobernador y este Gobierno estarán aquí sólo por 4 años. Soy consciente de que la tarea no es fácil y soy consciente de que nos falta un salto de calidad”.

“La legitimidad de esta profesión se obtiene con resultados y para lograr estos resultados requerimos mejor orden del sistema. Gracias por el año transcurrido, les solicitamos un acompañamiento sistémico a lo que queda por resolver y a lo que queremos lograr en este año que iniciamos”, concluyó Cornejo.

Por otro lado, mostró un poco de sinceridio: “El salario del docente no es un buen salario. Y mucho menos el que está frente al aula. El salario docente es malo”.

Sin embargo, dijo que esto ocurre porque al haber tanta cantidad de trabajadores de la educación en el sistema, debido a que muchos no cumplen las funciones por las que ingresaron, la pirámide se achata. De todas maneras, esto no significa que ofrecerán un porcentaje mayor al 17%. De hecho, los docentes rechazaron ayer una oferta salarial del 15%.

Sobre la gestión educativa:

El director general de Escuelas, Jaime Correas, expuso los principales lineamientos educativos frente a supervisores, rectores de institutos de educación superior y decanos.

Junto a todo el gabinete educativo Correas sostuvo que lo principal es volver a poner al alumno en el centro del hecho educativo. “Al comienzo de la gestión nos propusimos poner un orden dentro del sistema. Esto se vio reflejado en el ítem aula y en la nueva resolución de asistencia. Estas dos acciones generaron mayor presentismo, tanto de docentes como de alumnos, pudiendo encontrarse alumnos y docentes en el hecho educativo”, dijo Correas quien concluyó que se debe persistir en esta estrategia.

El titular de la DGE destacó que a partir de ahora se debe dar un salto en la calidad y que para ello es necesario contar con los datos verdaderos del sistema educativo. “Tenemos que tener la suficiente habilidad y cuento con ustedes para generar verdaderos datos sobre el sistema y ponernos todos en el mismo camino”, expresó.

También Correas enumeró los desafíos que se esperan en cada nivel educativo. “En primaria nos proponemos escolarizar y alfabetizar al 100 por ciento de los niños, ese dos por ciento que no está en la escuela, si bien es una cifra baja, tenemos que incluirlos”, dijo el director.

Con respecto al nivel secundario el Gobierno escolar pidió trabajar fuertemente en la tasa de egreso y no dejar caerse del sistema a ningún joven. En la modalidad de técnica y trabajo se fortalecerá lo socio productivo. También en la modalidad de jóvenes y adultos se prestará atención en la terminalidad educativa. Con respecto a educación especial el Director General de Escuelas sostuvo que la cultura inclusiva debe ser real.

En el nivel superior, Correas dijo que tienen el mayor desafío porque es donde se forman los futuros docentes. “Es un nivel fuerte y grande donde nos debemos plantear si se están formando los docentes que necesitamos”, remarcó.

Para concluir Correas pidió un fuerte compromiso a todos los presentes y destacó que “el sistema educativo es formidable, fuerte y efectivo”, pero que “no hay que quedarse dormido, hay que seguir revisando el sistema y ese es el centro de la tarea de todos”.

