El gobernador Alfredo Cornejo se refirió ayer jueves al laudo para la construcción de Portezuelo del Viento y afirmó que desde Mendoza “hemos seguido el procedimiento que debieran haber seguido los anteriores gobiernos, que es recurrir al COIRCO, someternos a una votación, donde cuatro de las cinco provincias votaron a favor de la construcción de Portezuelo del Viento”.

En este sentido, subrayó que luego de la votación “La Pampa pidió el laudo. Nos sometimos al laudo, que salió favorable a la construcción de Portezuelo. El laudo no es en contra de La Pampa, es a favor de la construcción de Portezuelo del Viento. No es en contra de una provincia. El Gobierno de esa provincia no lo quiere. Nosotros creemos que hemos seguido todo el camino y ahora esperamos la licitación de Portezuelo y que se construya”.

El mandatario mendocino hizo un repaso histórico del plan de construcción de la presa y destacó que “Portezuelo del Viento es un proyecto que data de la década del 70 del siglo pasado”.

Mencionó que “en 2007, durante la gestión de Julio Cobos, el por entonces presidente Néstor Kirchner le propuso a Mendoza y a La Pampa, gobernada justamente por Verna, resarcir el juicio por la Promoción Industrial realizando Portezuelo del Viento y haciendo el trasvase del río Grande al río Atuel para irrigar la zona que se estaba desertificando en el sureste de Mendoza y el noroeste de La Pampa”. Cornejo señaló que en ese momento “Verna le dijo: a mí dame el dinero del resarcimiento porque no quiero la obra. Mendoza pidió la obra, pero como el monto, si se resarcía a una sola provincia era menor, se quedó con el compromiso de hacer sólo Portezuelo del Viento y no el trasvase. Los mendocinos nos quedamos con un acuerdo, con un papel, y La Pampa se llevó el dinero”.

El Gobernador de Mendoza también habló en relación con las políticas del agua de la provincia vecina: “Yo, si estuviese en La Pampa, le pediría explicaciones a Carlos Verna y a Oscar Mario Jorge, por qué cuando hicieron el acueducto para llevar agua a la pampa húmeda no llevaron agua a la zona que se estaba desertificando. No entiendo cómo el pueblo de La Pampa no les reclama a los gobernadores peronistas que los han gobernado estos 20 años por qué hicieron acueductos para la zona rica y no se preocuparon por la zona que se estaba desertificando”.

“Que La Pampa diga que Mendoza le ha robado un río y que eso suene muy lindo dentro de La Pampa no quiere decir que eso sea cierto, porque no lo es. Literalmente, no lo es. Y el laudo, lo único que lauda es la construcción de Portezuelo”, enfatizó el Gobernador.

A.C