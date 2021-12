Este viernes a las 12:30hs un grupo de padres autoconvocados se manifestarán pacíficamente contra el maltrato infantil frente al Juzgado de Familia de General Alvear para pedir que se cumplan los derechos de los niños que sufren violencia intrafamiliar. Encenderán una vela por cada niño que es victima de violencia.

El caso de Lucio Dupuy (5) no solo ha generado conmoción en todo el país sino que visibiliza la situación que atraviesan cientos de niños que por razones familiares son víctimas de violencia: ‘El mal funcionamiento de la Justicia y del Estado ante esta problemática lleva a convocarnos para pedir igualdad ante la ley porque hay papás que ante denuncias por parte de las madres pierden la potestad de poder cuidar a los hijos en común, como le pasó a Cristian, el papá de Lucio‘, señaló Berni Luna en diálogo con F.M. Viñas.

En un contexto de ideología de género, Luna cuestionó que las políticas aplicadas que ‘generan que siempre se priorice a la mujer en la tenencia de los hijos cuando los hombres también pueden y deben criar a sus hijos y cuando sufre violencia viviendo con su madre y el padre concurre a denunciar desde la Justicia hacen caso omiso porque aducen que con la madre siempre van a estar bien‘.

‘La estructura está aceptada de esa manera que el hombre no puede hacerse cargo de su hijo y no es así. Ahora, se ha impuesto una ideología de genero que incrementa esta situación y lo estamos viviendo con este gobierno cuya bandera es imponer esto y se ve cuando se revierten fallos‘, subrayó cuestionando que las causas judiciales se encuadran legalmente dependiendo el sexo atenuando la pena si son mujeres ‘no comprendiendo que la violencia no tiene género‘.

Los autoconvocados piden que se amplíe el concepto trabajando en la igualdad ante la ley, se activen los protocolos de protección al niño (en el marco de una movilización nacional) y la refuncionalización de la Comisaría local ante la falta de una comisaría de la Mujer y la Familia en Alvear: ‘Es una necesidad que se capacite al personal policial y se disponga espacios para tratar este tipo de temas ya que en la comisaria local es difícil que te tomen una denuncia por maltrato infantil cuando la hace un padre‘, señaló.

Consultado si habían recibido el apoyo de otros colectivos que bregan por la universalización de derechos, Berni aseguró que no: ‘Como no apoyaron a la familia de Lucio, ni siquiera desde el gobierno nacional, tampoco están apoyando este pedido porque consideran que estamos en contra de sus ideologías’, y al respecto de llegar a un punto en común comentó que ‘es imposible porque tienen posturas radicalizadas y miran solo un lado de la situación‘.

Finalmente criticó la burocracia de la Justicia y el Estado ante las denuncias que puedan radicar los padres ‘prácticamente porque la ideología impuesta es criminalizar al hombre sin analizar caso por caso‘.