Como medidas surgidas en el día de ayer y dentro del marco de políticas de seguridad implementadas y lineamientos generales fijados por el Ministerio de Seguridad, se dispusieron en horas de la tarde la realización de maniobras de prevención con puestos fijos interdepartamentales tendientes a incrementar la presencia policial en la vía pública a través de la intensificación de controles integrales de personas y vehículos en prevención de ilícitos, en toda la jurisdicción con un total de 15 personas aprehendidas.

En lo que respecta a delitos contra la propiedad en el ámbito jurisdiccional no se han registrado novedades de relevancia en estas últimas 24 horas.

Personal de bomberos de la delegación de General Alvear trabajó en distintos focos de incendio de malezas y terrenos inculto por la recurrente intensidad de incendios en esta época del año, en su su mayoría provocados accidental o intencionalmente por el hombre, afectando filtros naturales de la contaminación y reguladores climáticos.

Desde la jefatura departamental se recomendó vigilar que en los predio no se acumulen ramas secas, maleza o basura que pudiera servir como combustible para la generación de un incendio. Evitar dejar fragmentos de vidrios, cristales, espejos o botellas sobre terrenos que por acción de los rayos solares pudieran convertirse en una fuente de calor. Evitar la quema de fogatas o brasas en suelos forestales o parques públicos. No arrojar colillas de cigarrillos al borde de la calzada ni muchos menos en zonas forestales y en caso de detectar un incendio forestal, por pequeño que parezca, se de aviso de inmediato al 911 emergencias y no intervir ni actuar por cuenta propia para combatir un incendio forestal, ya que se pone en peligro su vida, la que deben dejar siempre en manos de profesionales.

A.E