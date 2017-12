Las gestiones para la adquisición del inmueble donde funciona EMIXA continúan de manera incansable, en la mañana de hoy se realizó una reunión en Casa de Gobierno entre funcionarios, concejales, productores y el Ministro de Hacienda Lisandro Nieri.

Hace unos días atrás, ediles se habían reunido con el Licenciado Santiago Pérez Araujo, a cargo de la Dirección de Administración de Activos ex Bancos Oficiales (DAABO), quien había manifestado que “Si no lo compran van a dejar pasar un tren de oro”, haciendo referencia a la oferta existente por el inmueble donde funciona EMIXA. Si bien las palabras del funcionario fueron claras, la decisión de compra aún no se concreta.

Frente a esto, y con la necesidad de evacuar todas las dudas, es que se realizó una nueva reunión, en este caso con el Ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, de la cual participaron José Luis Matellanes, Secretario de Desarrollo, la concejal de la UCR Nancy Vinnitchenko, el productor Héctor Cordero y Alberto García Carbajo, de la Cooperativa Apícola El Chañar.

La respuesta del funcionario fue la misma que la expresada hace algunos días atrás, “El Ministro fue sumamente claro al respecto, dijo que la propuesta es más que interesante, y que continúa en pie por poco menos de 90 días, ya que después van a salir a la venta para cualquier particular” indicó la concejal Vinnitchenko.

De esta forma se ratifica la imposibilidad de la cesión del lugar, a la vez que se remarcó la importancia del acuerdo logrado por el intendente Walther Marcolini, de pagar el inmueble en 3.600.000 pesos a pagar en 18 cuotas de 200 mil pesos cada una, por un edificio cuyo valor real es de más de 11 millones de pesos; y cuyo valor para los productores, como herramienta de desarrollo, es incalculable.