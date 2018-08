Esto se debe a que la Dirección General de Escuelas, mediante una resolución, dispuso una serie de cambios en la organización y el funcionamiento de los institutos de educación superior y de formación docente de Mendoza.

Se trata de la resolución N°2010 que apareció el día miércoles en boletín oficial y que fija una serie de reglas para las instituciones de Nivel Superior, donde se siguen los lineamientos del decreto N° 530 publicado por el gobierno de Alfredo Cornejo en abril de este año.

Si bien según sostiene el gobierno escolar estás modificaciones apuntan a ordenar la oferta educativa del nivel superior pero desde el SUTE rechazaron la medida denunciando que permitirá cerrar carreras y que sólo generará inestabilidad.

Según informó Emma Cunietti, coordinadora general de educación superior de la provincia, esta normativa plantea ordenar la oferta educativa del nivel superior tanto de gestión privada como de gestión Estatal, a partir de algunos criterios como el espacio físico, el entorno formativo, la posibilidad de cumplimiento de carga horaria, la matrícula y la articulación con el contexto y el proceso de práctica.

Esto se debe a que muchas veces se quiere fijar una matrícula mínima de estudiantes a la hora de abrir una carrera y dónde los docentes que se necesitan para que una carrera son de un total de 11 docentes por año, es decir alrededor de 40 por carrera, entonces pedir un mínimo de 25 alumnos en una zona urbana para que el Estado pueda realizar una inversión que supone de 40 docentes es poner la vara muy alta.

Pero esto no es todo, ya que también se analizará la cantidad de alumnos que llegan a los últimos años de las carreras para definir si se abre un nuevo primer año en el próximo ciclo lectivo, por lo lo que sí no hay matrículas de chicos para el primer año no se abrirá esa carrera solamente en primer año, pero continuará con 2, 3 y 4 año. Esto es uno de los argumentos que rechaza Sebastián Henríquez, Secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), manifestó el rechazo a esta disposición de la DGE y calificó a la resolución como una herramienta para lo que ellos llaman optimización de recursos o en definitiva, para ajustar.Esta es una herramienta que va a permitir cerrar carreras según la lógica de si son prioritarias o no, expreso el secretario del Sute.

En este sentido, indicó que la resolución no trata de mejorar los institutos sino que quiere una lógica de educación superior que no está basada en la educación como derecho, sino en estándares de oferta y demanda, por lo que el sindicato convocó a realizar asambleas este jueves en todos los IES, junto a estudiantes y la comunidad educativa de los establecimientos para analizar las medidas a tomar ante la disposición del gobierno provincial.

