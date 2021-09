Con partidos en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, el Instituto San Antonio y en la Escuela de Comercio de Bowen, esta semana habrá 10 partidos de la Liga Independiente de Basquet en el inicio de la segunda ronda del torneo.

Después de dos meses de competencia, la Liga Independiente de Basquet continúa con éxito en diferentes escenarios del departamento. En categorías sub 15, sub 17 y Primera de la rama masculina y sub 15 y Primera de la femenina, estos son los partidos para esta semana:

Ferro vs Pacífico. Martes 19:30 hs – Polideportivo. U17 Masculino.

Alvear Basquet vs Andes. Martes 21 hs – Polideportivo. Primera Femenino.

ISA vs U.S.D.Bowen. Martes 19:30 hs – Polideportivo. U17 Masculino.

Pacífico vs U.S.D.Bowen. Martes 21 hs – Polideportivo. Primera Femenino.

Argentino vs U.S.D.Bowen. Martes 22.30 hs – Polideportivo. Primera masculino.

ISA vs Real del Padre. Miércoles 19:30 hs – Instituto San Antonio. U15 Femenino.

Escuela de Basquet de Bowen – EA. Miércoles 19:30 hs – Escuela Comercio de Bowen. U15 Femenino.

Escuela de Basquet de Bowen – EA. Miércoles 21 hs – Escuela Comercio de Bowen. Primera Femenino.

Escuela de Basquet de Bowen – Amigos del Basquet. Miércoles 22:30 hs – Escuela de Comercio de Bowen. Primera Masculino.

En cuanto a la semana anterior, estos fueron los resultados:

Sub 17 Masculino ISA 37 vs Ferro 74 (ISA)

Primera femenino Ferro 70 vs Pacífico 51 (ISA)

Primera femenina Alvear Basquet 80 vs Unión Social Deportivo Bowen 58 (Cilindro)

Sub 15 Escuela de agricultura 45 vs Real del padre 43 (Real del Padre)

Primera femenina Escuela de agricultura 54 vs Andes Basquet 30 (Real del Padre)

•L.A.