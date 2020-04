Trabajadores de la comuna continúan desinfectando asiduamente en Ciudad y distritos del departamento como medida adoptada por el Municipio para contrarrestar la propagación del Covid-19. El Director de Servicios Públicos, Ángel Martínez, se refirió al operativo de prevención que están realizando y a la recolección de residuos.

Las tareas comenzaron en simultáneo con la cuarentena y alcanzan a Ciudad, Alvear Oeste, Bowen, Carmensa y distintos barrios dos veces al día ya que el líquido (Agua y color) tiene un poder residual de cuatro horas.

“Ayer por la concurrencia masiva de gente en los bancos la desinfección fue con más frecuencia en el casco céntrico, sobre todo en las entidades bancarias, y en los distritos”, explicó Martínez a F.M. Viñas.

Asimismo confirmó que la medida se ha realizado “en los barrios Matadero y Virgen del Rosario y ahora estamos desinfectando ambos bancos. Me pone contento que la gente no salido tanto a la calle como ayer pero le pedimos la colaboración a la gente que se quede en sus casas”.

La desinfección preventiva, se hace en horas de la noche y de la mañana con “dos pulverizadoras que adquirió el Municipio y de gente que ha colaborado en este sentido”, subrayó el funcionario.

Recolección de residuos: SE PA RAR

De acuerdo a la modalidad de recolección adoptada en este contexto, el Director expresó: “Venimos bien en ese sentido recolectando lunes, miércoles y viernes desde las 14h la basura Tipo A (orgánicos); la Tipo B (reciclables) se recoge por sectores de lunes a viernes de 7 a 16h”.

“Pedimos a los vecinos que continúen separando y tomen conciencia de no sacar martes y jueves para que no haya mucha basura en la vía pública”, agregó y sobre las hojas recomendó “embolsarlas, ponerlas en una cajita y no tirarla a la cuneta porque si viene una precipitación de lluvia grande se puede complicar”.

