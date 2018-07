La doctora Eliana Daffinoti Medica Infectóloga del Hospital Enfermeros Argentinos, hablo acerca de este caso de gripe A que se registro el departamento.

Este es un caso de gripe esperable para el momento del año en el que estamos, la gripe o enfermedad por influenza es una enfermedad estacional con mayor injerencia en otoño e invierno y gripe hay en circulación en la Argentina y en el mundo.

“Desde el 2009 hasta el momento hay gripe a H3N2 y gripe A H1N1, como así también gripe 1. Estas tres formas de gripe están todas contemplas en la vacuna, donde hay indicaciones precisas para recibir la vacuna, como por ejemplo menores de 2 años y mayores de 65 las embarazadas, como así también el personal de salud y entre los 2 y 64 años aquellos que tengan algún tipo de inmunocompromiso que se ve cada caso en particular. En este caso en particular, a la niña le hicieron un test rápido que confirma el caso de gripe A, pero no especifica cuál de las nombradas anteriormente. Este es el único estudio que se le hizo en San Rafael”, sostuvo Daffinoti.

Desde el Hospital Enfermeros Argentinos se habló con la madre para conocer el estado de salud la nena, la cual no estaba vacunada porque tiene 7 años, con lo cual no tiene indicación de vacuna porque además no tiene ningún tipo de inmunocompromiso, por lo que la vacuna contra la gripe A no le correspondía.

“No es una paciente de riesgo, está en su casa y nunca requirió internación. Está en buen estado de salud y se recomienda que no asista a la escuela mientras tenga fiebre. Este caso no impide el dictado de clases ni el ausentismo para alumnos, ni tampoco para el personal de las instituciones”, concluyo Daffinoti.

A las escuelas se les recomendó que todo aquel que tenga indicación de vacuna hay que chequear que la haya recibido. Se recomienda también utilizar alcohol en gel y el lavado de manos frecuentes y ventilar los ambientes de la institución y que todo aquel que esté con una actividad febril no concluya a ninguna institución.

Se recomienda el uso de lavandina para desinfectar lo que son superficies, picaportes, mesas y distintos mobiliarios porque el virus influencia como otros virus se contagia de mano en mano y de esta manera se produce la enfermedad, por eso se recomienda la limpieza de toda la superficie con una solución de agua y lavandina.

En el caso de que algún paciente requiera algún tipo de internación, el hospital está totalmente equipado para hacer frente a esta situación de gripe A.

A.E