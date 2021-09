CONDENARON A CADENA PERPETUA AL ASESINO DE UN EX JUGADOR DE VILLA ATUEL

Roberto Francisco Cataldo (45) fue condenado este miércoles a prisión perpetua por parte del juez Ezequiel Crivelli, después de que un jurado popular lo hallara culpable del asesinato del ex futbolista Diego Mosca (45), ocurrido en noviembre del año pasado. El jurado popular que juzgó a Cataldo coincidió con el pedido de la Fiscalía y condenó a Cataldo por la muerte de Mosca, quien vistió la camiseta del Atlético Villa Atuel entre el 2004 y 2006, disputando el torneo de la Liga Sanrafaelina de Fútbol y un Torneo Argentino B. De acuerdo a lo que se rindió en la causa, Mosca fue asesinado la noche del 22 de noviembre de 2020. Ese día, cerca de las 23, Cataldo intentó asaltar a Mosca en la esquina de Rioja y Brasil, de Ciudad. Sin embargo, el ex deportista opuso una fuerte resistencia. Finalmente, Cataldo le disparó con una pistola 9 milímetros y le robó el celular y 600 pesos. Por las heridas, el ex futbolista dejó de existir. El delincuente huyó del lugar, pero en la escena olvidó una gorra y este elemento fue clave para detenerlo en una vivienda de Dorrego que usurpaba con su familia. Finalmente, la Justicia lo condenó a perpetua por el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa de robo, publicó Diario San Rafael.