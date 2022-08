En Bodega Faraón, culminó el Curso de Poda de la Vid, en la que participaron cerca de 50 interesados, y que consistió en tres clases teóricas y prácticas que se dictaron en el Punto Digital y en los viñedos del predio del Monumento Histórico Nacional.

Durante la actividad organizada por la Dirección de Agricultura, Ganadería y Faena, entregó a productores y jóvenes que la completaron, un kit de poda compuesto por tijera, serrucho, guantes y gafas protectoras entre otros elementos. Además, quienes lo solicitaron, quedaron registrados en un banco de empleo de podadores.

El Director de Agricultura Agustín Anzorena expresó: “La última clase fue netamente práctica, la idea surgió del déficit que tenemos en cuanto a mano de obra en la parte local cubriendo la demanda de los productores que no consiguen podadores, por eso pensamos en capacitar a gente que quiera aprender el oficio y después dejarlo plasmado en un banco de datos en la Oficina de Empleo Municipal, donde el productor pueda buscar los datos y contratarlo”. Es importante destacar que el proyecto contaba con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia, quienes brindaron los elementos del kit de poda.

Cecilia, una de las participantes, que además es estudiante de la Tecnicatura Agronómica en el IES: “Me encantó cómo la dieron, además de que era un curso versátil, que contó con parte práctica y parte teórica, el horario fue muy cómodo para que todos participemos”. Asimismo, Miguel, otro participante del curso dijo: “Aprendí un montón de cosas, en mi caso participé porque me interesaba, además de que me va a servir mucho para poder trabajar”.