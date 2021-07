Este 9 de Julio se llevó a cabo una repartición de panfletos en la Ruta 143 a la altura de la Olla, con la finalidad de concientizar a quienes transitaban por el lugar sobre los argumentos a favor de Portezuelo del Viento pero con el Trasvase del Río Grande al Atuel como una necesidad.

La concentración estaba programada para ayer a las 10 de la mañana y desde más temprano comenzaron a llegar a la ubicación para iniciar con la panfleteada informativa, que en ningún momento tuvo cortes de ruta como medida de fuerza. En diálogo con F.M. VIÑAS, Aníbal Luna en representación del POS expresó, ‘la idea es concentrar 10 y hacer una charla de porque estamos acá y después panfletear, no es un corte, es una panfleteada informativa porque nosotros pedimos el trasvase. Le hemos avisado a la policía el día miércoles, hablamos con el comisario y dijeron que iban a prestar su servicio’.

‘Estamos recibiendo adhesiones, firmamos para llevarle al Ejecutivo y decirle que no estamos en todo de acuerdo con que se construya Portezuelo, lo queremos con trasvase’, señaló Luna. Además, resaltó el apoyo de otras entidades, ‘está la Cámara Completa, la Federación Agraria, la Sociedad Rural del Valle de Uco que se une con nosotros, la Específica de Agricultura de San Rafael y otras que son del este y han firmado el petitorio’, destacó.

Quienes también se sumaron a la panfleteada fueron algunos referentes de la agricultura en nuestro departamento. Javier López, un referente del sector, manifestó: ‘siempre usado en la instancia del diálogo como primera medida para poder ser escuchados, cuando la instancia del diálogo no está, no nos escuchan. Llegamos a una situación dónde tenemos que salir a expresarnos ante la comunidad y decirle que realmente no es un capricho, y no es que estamos en contra de la obra, estamos en contra de Portezuelo sin trasvase’, apuntó al respecto.

‘Es fundamental el trasvase. Primero por la gran crisis hídrica que todos estamos sufriendo y que se va a agudizar, si o si necesitamos los aportes del agua que nos corresponde del Río Grande que no sé si son los 32 metros cúbicos, los 20 o un porcentaje del Río que necesitamos eso se negociará pero el trasvase hay que hacerlo porque es la única manera que podemos cumplir con la Corte Suprema de la Nación’, detalló, argumentando que esto afectará a los agricultores.

Desde la Cámara de Malargüe se dio un comunicado en contra de la postura de nuestro departamento y sobre esto, López opinó: ‘Por más que ellos se sienten beneficiados, con el trasvase pueden poner a funcionar 6 mil hectáreas que están incluidas, pero ellos tienen un trasvase y entiendo claramente su postura porque tendrían un espejo de agua y un montón de cosas pero no es la postura nuestra’.

También se manifestó Fabián Alonso, y aseguró: ‘tenemos muchas cámaras, grupos de agricultores, independientes, cooperativas, asociaciones de cooperativas y entidades agrícolas y rurales que están apoyando todo esto porque es la única que tenés ahora. Si se hace portezuelo sin trasvase estamos muy complicado y más en unos años, con una crisis hídrica que ya es la nueva modalidad que ha venido para quedarse’.

‘Hay varias alternativas, hay alternativas de hacer un portezuelo más chico con trasvase y con la misma posibilidad de generación hidroeléctrica, que es la bandera que nos están poniendo. Ese es el objetivo de Portezuelo, una mega obra muy grande y según los entendidos en muchos lugares del mundo se están utilizando ese tipo de presas no tan grandes sino que se utilizan más chicas y hoy tenemos otras alternativas para producir energía más limpia de forma sustentable y sostenible en el tiempo’, manifiesta.

Alonso al finalizar, reafirmó la postura establecida ‘lo había dicho en otras oportunidades, ya teníamos ese concepto, es la bandera que ellos tienen y acá el tema es que trasvase si así que esa es la firmeza nuestra y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias’.