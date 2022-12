Este sábado,el distrito celebró su 110º aniversario, lo hizo con espectáculos musicales, paseo de artesanos, y una gran pantalla gigante donde se pudo ver el gran triunfo de la Selección Nacional

El 110º aniversario de Alvear Oeste, llegó en un año marcado por la concreción de obras importantes para el distrito, así lo destacó el intendente Walther Marcolini, quien recordó las tareas realizadas en asfalto, cloacas, urbanizaciones concretas y tantas otras tareas que se han proyectado para el 2023: “Tenemos para el próximo año la posibilidad concreta de contar nuevamente con la Policía Rural, a partir de la donación de un espacio por parte de la familia Brossio. Hay una cantidad de obras y acciones en marcha, que deben repercutir en que el distrito progrese, y que quienes se animen a invertir en este lugar, puedan hacerlo”.

Asimismo, se aguarda el llamado a licitación por parte del IPV para el barrio Viñas del Oeste, es de remarcar que todos los materiales que se precisan para la construcción de cada barrio, son adquiridos en el departamento, como así también se ocupa mano de obra local, generando fuentes de trabajo.

El delegado de Alvear Oeste, Emanuel Navarro, también se refirió a este día especial: “Tuvimos muchas actividades, por parte de vecinos que se arrimaron a ver el partido en la pantalla gigante. Fue un acto muy emotivo con la presencia de vecinos, el Centro de Jubilados y todos los que participaron”. El funcionario remarcó la descentralización de las obras, tanto en zonas como el barrio Zangrandi, como en La Marzolina, además se continúa trabajando fuertemente en la realización de las cloacas, una obra histórica, como así también lo es la urbanización del barrio El Matadero, elevando la calidad de vida de los vecinos.

“Alvear Oeste para mi, es todo, porque nací y me crié acá. Es mi pueblo y no me iría nunca de acá”, expresó Carmen Santolín, una vecina de 76 años que puede disfrutar el crecimiento del distrito.