Este jueves el Sport Club Pacífico celebró su primer centenario de vida institucional con diferentes actividades que rememoraron la historia de una entidad pujante. Con la participación de dirigentes, autoridades políticas, jugadores y personalidades del club, en la noche se realizó un emotivo acto en las instalaciones del Lobo alvearense.

El equipo de F.M VIÑAS se hizo presente en la ceremonia oficial y obtuvieron la palabra del Presidente Héctor Moncada: ‘Muy felices, orgullosos de que este cumpleaños número 100 nos encuentre conduciendo a la institución sabiendo que lo importante que este club, lo importante que en su momento a sido cada dirigencia aportando su grano de arena’

Por su parte destacó el trabajo que tienen por delante para seguir creciendo: ‘Nos encontramos trabajando, estamos con la octava rifa a pleno con el predio que es la obsesión de la delegación del club para que los pequeños puedan realizar su torneo en este predio que se esta trabajando, muy agradecidos también para los hinchas que estuvieron en la vigilia’

Del mismo modo también estuvieron presentes ex dirigentes del club, José María Martínez (Ex Presidente): ‘Gracias a los dirigentes del club por dejarme participar, de llevarme mucho para atrás y recordar momentos inolvidables que quedan en las historias con sus logros deportivos y obras, yo puedo hablar de su medio siglo y no quiero perder la oportunidad lo que a mi juicio sin ofender a nadie creo haber sido participe de una gran parte de la historia del club’

Por otro lado también se acercaron ex jugadores, en este caso habló Ricardo Di Rosso ‘Estamos pasando un momento bastante grato con todos los recuerdos, cuando uno mira esta institución esta la clara que cada comisión que ha pasado por este club ha hecho el mayor de los esfuerzos y hoy esto es un espejo de todo lo que se ha logrado’