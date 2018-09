Una vez más Alvear sigue apostando a la cultura, al arte, la música y la danza. Con récord de inscriptos, este viernes comenzó el Pre Cosquín 2018 de Alvear con el selectivo de Canto. Este sábado se desarrolla la etapa de Danza. General Alvear es la primer sede de 58 en todo el país y en total se inscribieron 16 cantantes y 27 conjuntos de danza, llegando a una cifra récord para una sede debutante de Pre-Cosquín.

Todos los amantes del folclore de nuestro departamento están exultantes, es que gracias a las gestiones de la Municipalidad a través de la Dirección de Turismo, por primera vez en la historia General Alvear es una de las 58 sedes del Pre Cosquín, el festival más importante de Latinoamérica.

Federico Toledo, fue elegido como Finalista Solista Vocal Masculino, y se mostró muy contento con esta posibilidad para los artistas de nuestro departamento: “Siempre me costó entrar en el Pre Cosquín, siempre le tuve mucho respeto. Creo que todavía no me doy cuenta de lo que sucedió, voy a tener la posibilidad de representar a esta Ciudad. Realmente agradezco a todos los organizadores por la posibilidad”

Este sentimiento fue compartido por el resto de artistas que participaron, fue el caso de Gimena Giménez, Finalista Solista Vocal Femenino, quien desde hace dos años y medio no se subía a un escenario y ahora tuvo la posibilidad de hacerlo: “Es impresionante la oportunidad que nos dan a los artistas alvearenses para que empecemos a salir. Además es todo gratis, venis, te anotás y participas, realmente hay que agradecer a las personas que trajeron esto a Alvear”.

Una de las figuras destacadas fue el Coordinador Nacional del Pre Cosquín Javier Oliva, quien destacó la calidez de los alvearenses, “Me llevo el mejor abrazo mendocino, la competencia estuvo excelente, muy reñida. El Jurado tuvo una muy buena participación y fue muy transparente a la hora de seleccionar a los ganadores que van a competir del 4 al 20 de enero”. El Jurado de Canto estuvo compuesto por Raúl Reynoso, Ini Severino y el alvearense Emanuel Martínez. Reynoso dijo: “Me sorprendió gratamente, sobre todo la cantidad de pibes haciendo música y está muy bueno el aporte que hace el Municipio para crear estas cosas en conjunto”.

La cantora Ini Severino también destacó la realización de estos eventos “que estimulan y le dan vuelo a lo que somos culturalmente y que se haya hecho por primera vez en Alvear no es casual, habla de ustedes como pueblo que crece y como ciudad que tiene muchas cosas para decir, me siento muy orgullosa”. La artista remarcó el buen nivel de músicos de nuestro departamento que se reflejó en la difícil tarea de elegir a los finalistas.

Por su parte Emanuel Martínez habló acerca del nivel y el número de participantes: “Fueron 16 participantes, dos en el rubro canción inédita. Ver hijos de colegas con los que hemos estado en Cosquín y ver a colegas, realmente me gusto mucho” dijo.

Hoy sábado se llevará adelante la etapa de Danza con un jurado compuesto por Viviana Gazzo, Sergio Magallánes y Juan Marcelo Téves. Cabe destacar el número de inscriptos que podría llegar a ser récord en nuestra Provincia.

A.E