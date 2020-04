El hospital “Enfermeros Argentinos”, como el resto de los nosocomios, está en proceso de equipamiento para poder mitigar el avance de la pandemia de Covid-19 que tiene en jaque al país y amenaza con colapsar el sistema de salud si no se toman las medidas previas necesarias.

Actualmente es el Ministerio de Salud el que centralizó la compra de medicación, insumos y elementos de prevención y asistencia al igual que emite los requerimientos para cada hospital. Bajo ese concepto, el hospital local fue beneficiado con una camioneta S-10 que será destinada al manejo de muestras y el traslado a los laboratorios de análisis y equipamiento vital.

“Este esfuerzo del Ministerio se ve reflejado en el destino de la camioneta y en cuanto a aparatología nos envió un monitor multiparamétrico, un respirador y material de insumos descartables, que se envía a diario bajo solicitud que hacemos”, expresó el Director del Hospital, Fabio Gómez Parra.

En la misma línea afirmó: “Estamos bien por un esfuerzo del hospital, talleres, los vecinos y el municipio. El material que mandan es el correcto pero ante la gran demanda se envía a fabricar para que no haya faltante. Como viene la curva hasta ahora viene bien porque no hay faltante de material y el Ministerio lo provee a medida que avanza la pandemia”.

Para los controles de ingresos a la provincia ubicados en el sur provincial, Salud envió termómetros de escáner térmico y la Municipalidad adquirió más: “Allí la policía hace el control de temperatura cuando los conductores hacen su declaración jurada”.

Al ser consultado por la activación de diversas actividades en el marco de la cuarentena, Parra sostuvo: “Hasta el momento los resultados que ha dado la cuarentena son insuperables porque tenemos valores bajos y en Mendoza hace días no hay casos positivos y en esa situación aconsejamos que la gente no se relaje. Es el resultado de una cuarentena pero se entiende que el aparato económico tiene que funcionar sino el país no reactiva”,

En la misma línea opinó: “Todo se está tomado con sus medidas y poco a poco se van sumando las espacialidades y traerá alguna complicación pero es propio de esta situación y se trabajará en base a eso. Si ven que se disparan los numero tendrán que hacer marcha atrás con algunas actividades”.

“Hasta el momento en Alvear hay 1 respirador en la actividad privada, 5 en la actividad pública y desde la Cámara de Comercio y Cecsagal adquirió otro más”, detalló sobre la cantidad de respiradores con los que cuenta el departamento.

F.B. (F.M. Viñas).