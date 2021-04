El incremento de casos positivos registrados en las últimas semanas a nivel nacional ha generado preocupación ante lo que ya se anticipaba como el comienzo de la segunda ola de Covid-19, que con nuevas cepas más contagiosas y letales las autoridades se aceleran lo más posible en el operativo de vacunación para lograr inmunizar a la mayor cantidad de personas.

De forma progresiva, Alvear viene reportando más contagios diarios respecto a semanas anteriores y despierta el interrogante si estamos preparados para enfrentar el rebrote. En diálogo con F.M. Viñas, el Director del Hospital ‘Enfermeros Argentinos’ evaluó la situación actual en nuestro departamento: ‘Los hisopados de PCR se siguen haciendo al igual que los hisopados de test rápido al personal de salud y se agregó el personal de educación. No solo se están haciendo en el hospital que es la parte publica y salud laboral y las obras sociales lo está haciendo Osep. Sobre los hisopados que se hacen en el sector privado no tenemos control porque no lo reportan al sistema público’.

Desde el área privada se informan los casos al sistema SISA, los que se ven reflejados a nivel nacional pero no en las estadísticas del departamento.

Cuando un paciente da positivo de Covid-19 se realiza un seguimiento al paciente estando en contacto con el mismo para controlar y corroborar como avanza su estado de salud: «El que se hisopa en el privado el hospital no tiene forma de enterarse de que se hisopó y no hay forma de hacer un seguimiento; el que se hisopa en el estado sí porque al estar en el sistema provincial ya se hace el seguimiento epidemiológico de cada paciente positivo«, destacó el galeno.

Al comienzo de la pandemia en 2020 era distinto porque ‘teníamos los laboratorios en Mendoza y por ende debíamos viajar todos los días. Defensa civil nos daba un mano con los viajes pero hoy nosotros tenemos un viaje diario que es a las 7.00 de la mañana cuando sale la camioneta del hospital con los hisopados del día y trae de vuelta material para seguir hisopando esos no faltan’.

Los resultados por el momento están teniendo una demora de uno o dos días aproximadamente teniendo en cuenta la demora que se supo tener cuando fue la mayor cantidad de contagios a mediados de la primavera del año pasado: ‘Se están realizando unos 30 hisopados pero va variando dependiendo los días‘, agregó Parra

Al ser consultado sobre la instalación del Laboratorio en Alvear, manifestó: ‘Desconozco cómo esta avanzado el laboratorio o si ya está pronto para hacer los hisopados. Seria fantástico no viajar a San Rafael y poder tener los resultados mucho más rápido‘.

Sobre el seguimiento de los pacientes que ya se recuperaron del Coronavirus, el Director del nosocomio local aseguró: ‘No estamos viendo muchas secuelas de pacientes que pasaron pero no todos pasaron con la misma intensidad por lo que pueden manifestarse en cada recuperado de forma distinta‘.

Una eventual transmisión comunitaria traería aparejado el uso masivo de camas para personas contagiadas. Parra aseguró: ‘No estamos complicados pero hay cambios. Actualmente hay dos pacientes con Covid en terapia intensiva pero si aumenta el numero de contagiados si se complica el panorama. Quiero destacar que tenemos 60 camas y de terapia tenemos 9 y lo podemos llevar a 11‘.

Con el comienzo de la campaña de vacunación, muchos comenzaron a sentir temor por la procedencia de las vacunas aunque el mundo científico confirmara la efectividad de todas las dosis disponibles en la distribución mundial. Gómez Parra sostuvo que ‘hay que tenerle más miedo al virus que a la vacuna por lo que hay que inmunizarse para evitar que proliferen los contagios con sus respectivas consecuencias‘.

Finalmente aconsejó que es vital mantener los cuidado y tener en cuenta que los chicos que van a las clases presenciales van a contraer patologías que no tuvieron el año pasado por eso sigue siendo fundamental que todos sigamos usando el el tapabocas, respetando el distanciamiento y usar alcohol en gel.