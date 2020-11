Este martes, los jardines maternales comenzarán una prueba piloto que paulatinamente avanzará en el retorno a los más pequeños a las aulas. Bajo estricto protocolo, las cuatro instituciones que coordina la Asociación de Mujeres en Apoyo a la Familia ( AMAF

En dialogo con F.M. VIÑAS una de las referentes de AMAF Juliana Santamarina, explicó que desde la Dirección General de Escuelas y la Dirección de Gestión Social y Cooperativa ha llegado el protocolo para la reapertura de los jardines maternales: «Estamos elaborando un plan de reapertura, la semana que viene los docentes con las familias acordarán los horarios. Nos han dado un protocolo de cómo actuar ante emergencias frente al Covid. Lo primero que vamos a hacer es capacitar a los docentes y no docentes sobre cómo deben realizar la vuelta a clases y cómo hacer contacto con el niño. Es un protocolo estricto, dice además del distanciamiento de 2 mts entre cada chico«.

Lo jardines maternales que sostiene AMAF son ‘Mercedes de San Martín‘, ‘Pimpollito‘, ‘El Ombú‘ y el jardín ‘De la esquina‘.

Respecto a los horarios que estarán abiertos los jardines y la situación de los trabajadores, Santamarina detalló: «Los docentes tienen que asistir todos en el horario en el que trabajaban antes de la pandemia. Están exceptuado de ir a trabajar los grupos de riego y embarazadas. Vamos a tener que adecuar algunas cosas respecto al personal», y en la misma línea subrayó: «Respecto a los niños tenemos que contarle a los padres qué tienen que traer de casa, se va a ir priorizando respecto al índice y la situación de vulnerabilidad de las familias. No se va a poder dar servicio a la cantidad de antes, no va a poder haber 10 o 12 chicos como antes por sala y los papás no podrán ingresar a la institución«.

Al ser consultada sobre los insumos sanitarios y su aplicación, sostuvo: «Se nos van a proveer de elementos de desinfección y limpieza para los jardines y los niños. Los docentes y no docentes tendrán que usar de forma permanente el barbijo además de que deberán dejar en la institución el guardapolvo y un calzado«, y recalcó que «en todo este tiempo de pandemia todos hemos aprendido medidas de seguridad«.

Forma parte del protocolo oficial la metodología de trabajo en las aulas por lo que Juliana detalló: «Trabajaremos con los niños desde lo lúdico. La parte difícil del retorno va a ser el no poder abrazar ni dar besos sobre todo porque los niños esperan ver a su seño«.

Uno de los requisitos es adquirir termómetros para tomar la temperatura a diario y además preparar los espacios donde los niños realizarán las actividades estipuladas: «Queremos que el jardín esté en condiciones para el receso de los niños. Los comedores no van a funcionar pero se seguirá entregando el bolsón de mercadería. Hay pautas de no compartir vajillas por lo que los niños tendrán que llevar desde casa su botella con agua porque no funcionarán los bebederos. El protocolo plantea que los niños deben llevar su mochila y dejarla en la institución«.

En profundidad puntualizó: «A la mochila la llevan el lunes y el viernes se la llevan para la desinfección y quiero resaltar que van a tener prioridad los niños que venían trabajando con A.M.A.F. Estamos trabajando para volver de la mejor manera, es un gran desafío«.