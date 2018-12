En la noche de este miércoles, en la Sede del Partido Justicialista ubicado en Diagonal Carlos Pellegrini se llevó a cabo el acto oficial de asunción de las nuevas autoridades del septuagenario partido. La cita se dió a las 21:00 hs, y participaron afiliados, militantes y aquellos que encuentran afición a la ideología política que propone en Justicialismo.

Estuvo presente el Presidente del Justicialismo a nivel provincial, Guillermo Carmona quien reflejó: “Estoy feliz de estar en Alvear donde en este acto veo jóvenes, militantes de larga data y el 50% de mujeres, alcanzando una paridad única. En cada rincón de la provincia vemos el mismo fenómeno frente a la crisis que el gobierno de Cornejo y Macri han generado. Estamos comprometidos con los sectores más afectados por este gobierno. La agricultura y ganadería están en mal estado gracias a la falta de apoyo de políticas firmes y esto afecta a toda la cadena económica y ante esto daremos una nueva alternativa”:

“Tenemos la actitud de poner de manifiesto que no se le puede seguir mintiendo a la gente generándole falsas expectativas. Concretamente asumimos nuestros compromisos para con los alvearenses y los mendocinos en general” sumó Carmona.

En los últimos días se conoció el lanzamiento como precandidato a gobernador de Omar Félix y se vaticina que la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti haga lo propio en los próximos días. En Alvear se visualizan extraoficialmente 3 candidatos fuertes en el camino para el Ejecutivo Municipal que iniciarán sus carreras a las P.A.S.O. 2019.

Frente a esto, Carmona agregó “Es bueno que hayan compañeros comprometidos con la sociedad desde un cargo político. Es muy importante valorar estas voluntades. Acompañaremos a todos en las negociaciones para generar una lista de unidad construyendo la esencia del PJ. Lo que queremos es trabajar para ofrecer una buena propuesta y estas alternativas dentro del partido multiplican. Omar sabe que tiene mi simpatía al igual que los precandidatos posibles que tiene el Justicialismo. Cristina es la figura más importante de la oposición y hará un enorme esfuerzo para que todos hagamos un frente bueno para el país y si es ella la acompañaremos aunque tengo más simpatía por Agustín Rossi. Tenemos grandes precandidatos como Solá, Scioli o Rodríguez Saá”.

El periodo de esta nueva conducción será vigente hasta el 2020 donde deberá sortear clivajes internos y buscará la unidad de cara a las elecciones del 2019 con la intención de recuperar la administración municipal del departamento.

El Senador provincial mandato cumplido, Néstor Otero asumió como presidente del Partido Justicialista en Alvear luego de arduas negociaciones donde se conformó una lista de unidad con representación de casi todos los sectores, exceptuando la agrupación de la edil Myrna Osorio quien decidió no participar por diversas cuestiones partidarias. “Le ofrecimos la vicepresidencia a ese sector y decidieron retirarse por no llegar a acuerdos en las negociaciones, pero no quiere decir que no estén incluidos, de hecho hoy han estado aquí y es un buen mensaje y trabajaremos para darles el espacio que se merece dentro del partido”.

Néstor Otero, tras su asunción, destacó: “En Alvear le mintieron a la gente con las promesas que hicieron. Nosotros presentaremos una fuerte alternativa para todos incluyendo a la agricultura y ganadería pasando por todas las producciones. Nos van a encontrar unidos en mesas de trabajos para iniciar esta campaña de cara al 2019. El Justicialismo se ha caracterizado por la verticalidad. En conjunto haremos lo posible por devolverle la alegría a la gente”.

Cabe destacar que el Intendente Municipal y el Secretario de Gobierno y presidente del radicalismo local, José Vilches, enviaron sus salutaciones a la nueva conducción. Entre los presentes estuvo Sebastián Martinez Barón, líder del PRO local y edil alvearense.

Nueva Conducción del Partido Justicialista General Alvear

Presidente: Néstor Otero.

Secretaría administrativa: Natalia Paya.

Secretaria de Política y Organización: Ezequiel Ascoetti.

Secretaria de Prensa y Adoctrinamiento: Yanela Medina.

Secretaría de Finanzas y Movilidad: Gustavo Yllanes.

Secretaria de Afiliaciones y padrones: Sandra Fernández.

Presidente de la Juventud: Martín Emanuel Fernández.

F.B.