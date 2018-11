Tras el acérrimo debate que generó el tratamiento de la ordenanza de creación del Juzgado Vial y la Policía Municipal en el Honorable Concejo Deliberante, se aprobó por 6 votos a favor y 4 en contra.

Contando con dos despachos y tras una ardua labor parlamentaria en las comisiones de Hacienda y Legislación, se llevó a cabo la votación nominal en el recinto. Los concejales de la Unión Cívica Radical y el PRO se postularon por la aprobación; el Justicialismo, votó en contra.

Las polémicas se generaron desde que esta iniciativa se hizo eco, siendo uno de los caballitos de batalla del oficialismo respaldados por le Ley 9024 de carácter provincial que coloca en los municipios el sostenimiento y puesta en marcha de la Policía Municipal y el Juzgado Vial a partir de enero de 2019. Frente a ello el Intendente Walther Marcolini indicó que los tiempos de capacitación y adecuación de la infraestructura necesaria como así también la incorporación de mobiliario y vehículos es acuciante.

El Intendente aclaró: “aún quedan algunos pasos y los concejales van a tener una participación importante en la designación de Jueces, Secretarios y Prosecretarios”.

La Dirección de Tránsito y el Juzgado Vial demandarán la incorporación de 37 personas, el Jefe Comunal aseguró: “se han readecuado cargos vacantes de la planta permanente para poder atender esta situación particular, que es un caso que estresa las cuentas públicas a nivel municipal porque demandará una readecuación hasta que el producido de multas y demás equilibre el gasto, lo que no es posible inicialmente”.

Antes de la implementación se realizará una serie de capacitaciones al personal y que ellos a su vez generen conciencia en la población. “Quiero hacer hincapié en algo que es fundamental, no hay creación de cargos de planta permanente, toda la gente que se fue jubilando en estos tres años, que no hemos repuesto esos cargos, los hemos readecuado para que ingresen las personas que ocuparán los cargos tanto de policía de tránsito como en el juzgado”.

La oposición no apoyó la ordenanza porque vaticinan que el financiamiento no tendrá una base segura y condicionará el bolsillo de los alvearenses.

El edil justicialista, Javier García, expresó su disconformidad fundamentando su oposición a la ordenanza. “El cuerpo financiero es lo que falta. El municipio no tiene los recursos y esto llevará a que los vecinos paguen el presupuesto de sostenimiento de estas dos entidades nuevas. Las presunciones no sirven y no dan seguridad cuando se habla de presupuesto. El excedente versus la recaudación de multas va a estar llegando a $500.000, dinero que no alcanza para la eficiencia, el pago de sueldos ni el desarrollo obvio de las dos entidades” reflejó.

F.B.