Con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza del año pasado, quedó en claro que Anabel Fernández Sagasti es la conductora del Partido Justicialista (PJ) provincial, a pesar que perdió la gobernación con Rodolfo Suarez. Esto se vio en el apoyo que recibió la senadora nacional desde distintos sectores dentro del partido.

A principios de noviembre, el diputado nacional Alejandro Bermejo junto con otros peronistas locales, manifestaron en las redes sociales el apoyo para que Sagasti sea la presidenta: «Estoy convencido que nuestro PJ de Mendoza necesita nuevos aires. Dirigentes con fuerza para construir una provincia pujante. Creo que necesita una mujer. Y que los indicados son Anabel Fernández Sagasti y nuestros jóvenes intendentes».

De esta manera se concretaría la tan ansiada renovación del partido para competir y por fin ganarle al Frente Cambia Mendoza las elecciones. Pero no todo marcha bien.

El consenso no llega a cuatro departamentos donde las internas prevalecen. Ellos son: Malargüe, General Alvear, San Martín y Guaymallén. En este último, uno de los territorios electorales más importantes en la provincia, un sector del peronismo dice que «renovará el partido» y cuestiona la conducción de hace años de Alejandro Abraham y su sucesor Luis Lobos, quien todavía está siendo juzgado. Además, le piden a Sagasti que los apoye en esta autocrítica y «limpieza».

Pero el peronismo más «tradicional» no quiere despegarse tan fácilmente pero los jóvenes señalan que los números hablan: en 11 años, 10 derrotas electorales. Por eso, irán dos listas en Guaymallén, General Alvear y Malargüe, mientras que en San Martín serán tres.

Ante la falta de acuerdo, en la reunión del PJ se planteó postergar las elecciones al 21 de marzo del 2021 y no 20 de diciembre de este año. Esto es visto como una estrategia para ganar tiempo en una unidad que no existe. Es más, plantean que se escudan en que no existe un protocolo por la pandemia del Covid-19 por lo que no se pueden desarrollar.

Finalmente, este viernes la Junta Electoral partidaria lo determinó y en las próximas horas saldrá la resolución con la nueva fecha de «unidad». Sin embargo, Anabel será proclamada presidenta del PJ a fines de este año ya que hay consenso en todos los sectores.