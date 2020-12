Con la llegada de este fin de semana extra largo, la temporada 2020-2021 ya comenzó a vivirse en la Costanera Alvear con propuestas imperdibles y la experiencia de encontrarse con la naturaleza a través de actividades recreativas pensadas para toda la familia.

La Directora de Turismo Fabiana González oficializó la apertura de uno de los sitios más elegidos por alvearenses y turistas: ‘Estará abierta de lunes a viernes de 14 a 20hs. Todos los viernes habrá espectáculos y el horario se extenderá hasta las 00hs. Sábados, domingo y feriados desde las 11hs hasta las 21hs‘, señaló.

Al ser consultada sobre el valor de entrada, la funcionaria explicó que se ‘cobrará una entrada de $50 por persona. Los menores de 10 años no pagan‘ y como atractivos destacó: ‘Comenzará a trabajar ‘El viejo vagón’, habrá espectáculos y actividades artísticas. Daremos apertura en calle 22 y Ruta Nacional 188 dándole la bienvenida a los turistas que ingresan e invitándolos a disfrutar de nuestros espacios. Muchos mendocino han elegido General Alvear‘.

‘Ojalá que esto sea una gran oportunidad para todo el sector que pasó un momento difícil’

‘Los servicios exigen la atención del ‘Viejo Vagón’ de forma permanente, la tirolesa, actividades de kayak, churrasqueras y sanitarios‘, sostuvo la Directora de Turismo.

Asimismo, enfatizó: ‘El personal estará atento a que cada viernes sea un éxito y queremos seguir apostando con la posibilidad que los alvearenses y turistas que nos elijan puedan encontrar no sólo la peatonal del vino y del arte sino también que los viernes puedan disfrutar de un artista en ‘Costanera Suena‘.

Aquellos que deseen concurrir deben tener en cuenta que hay un protocolo especifico para mitigar la propagación del Covid-19 y desde el Municipio se trabajó para que el distanciamiento se respete: ‘El Intendente nos pidió que ampliamos la Costanera y lo hicimos casi 400mts más por eso el distanciamiento no va a ser un problema. Los convivientes pueden compartirlos, los no convivientes no‘, indicó González y resaltó que ‘cada una de las actividades rigen indicadores para el cuidado. No se puede llevar mascotas ni tomar alcohol en la orilla del río‘.