José Morán, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, evaluó el año legislativo haciendo hincapié en los proyectos que trataron y debatieron resaltando la importancia del diálogo entre los bloques y destacó el paso a la autosustentabilidad energética en el edificio con la instalación de paneles solares.

Como invitado al programa Puntos de Vista, Morán reconstruyó lo sucedido en la casa deliberativa local en las últimas semanas, en las que los distintos ediles se abocaron a tratar, y a posterior debatir, el Presupuesto y la Tarifaria 2022: ‘Cabe destacar que como corresponde los funcionarios y secretarios pudieron explicar a todos los concejales y principalmente a los del Frente de Todos cuáles eran esas partidas y porqué eran conveniente hacer uso de ellas‘, indicó, y en la misma línea señaló que dentro de las partidas más importantes está la destinada a obras públicas: ‘Eran $327 millones de los cuales, $270 millones eran de incumbencia departamental, $60 millones de nación y el resto de la provincia. Hay que reconocer a este gobierno municipal por su apuesta a la obra pública y a la generación de empleo‘.

La pauta de gastos para el año entrante ‘llegó con dos miradas diferentes y con dos despachos y se terminó aprobando con la mayoría simple (6 votos del radicalismo y el pro)‘, manifestó y sobre la Tarifaria señaló: ‘Se aprobó igual, se presentaron modificaciones y se propuso seguir trabajando en esta situación. La idea es seguir trabajando y ver esa tributaria que continúa este año y si alguno de esos ítems se pueden llegar a modificar‘.

Consultado sobre la implicancia del Articulo 29 del proyecto, que establecía los parámetros para acceder a un financiamiento de $112 millones para obra pública, el Presidente del HCD aclaró: ‘En realidad el gobierno municipal no pedía endeudamiento a una entidad bancaria como lo había hecho el año anterior que como sabemos hay gastos elevados por intereses o los años que se extiende ese crédito que se pide sino que tiene la posibilidad de acceder a un financiamiento otorgado por el Estado Provincial que se iba a destinar al asfaltado de calles pero el Frente de Todos no acompañó‘.

‘La provincia va a financiar $3.000 millones a los distintos municipios en lo que es obra pública y después le va a tocar a cada departamento de acuerdo a la coparticipación, que en el caso de Alvear correspondían alrededor de 112 millones de pesos’, explicó.

Pese a la negativa del justicialismo, José Morán reiteró que se seguirá trabajando y evaluando la posibilidad de obtener el beneficio que sería destinado a asfaltos: ‘La idea es llamar a la reflexión al Frente de Todos porque no se pueden oponer al progreso y si bien nos hablaban del endeudamiento para hacerle frente al pago de esos 112 millones, hoy los alvearenses no pueden dejar de tener los asfaltos porque hoy por hoy los concejales del frente de todos han pedido esos asfalto ellos en reiteradas ocasiones y su no acompañamiento es casi contradictorio‘.

Morán reveló que se le propuso a los concejales que propongan distintas calles que están deterioradas y son calles que tiene que ser asfaltadas: ‘Es tan simple que propuesta de las calles que ustedes creen que tienen que estar en este plan de asfaltado, es así de simple a la hora de adherir y contar con ese dinero poder avanzar con el pedido que se hizo‘.

Respecto al trabajo del cuerpo, su presidente manifestó que ‘se ha tratado de llevar al concejo de una manera sería, respetuosa. Hemos tratado de tener un año tranquilo respetando la institución donde podamos hablar, donde podamos respetar, acordar incluso en el mismo presupuesto se habló respetuosamente‘.

A modo de balance, el edil consignó que ‘la idea es seguir respetando, acordando y llegando a los acuerdo que es lo que necesita el vecino: que nos sentemos en una mesa, que dejemos de discutir, veamos en que no estamos de acuerdo y le busquemos la vuelta‘.

Finalmente resaltó el comienzo de la obra para la instalación de paneles solares en el techo del edificio donde funciona el Concejo: ‘La propuesta de energía esperemos que sea un final de año bueno para todos, entre una semana y 10 días va a terminar una obra buena para el concejo porque mejorará el funcionamiento del edificio‘.