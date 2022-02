El Senador Nacional por Mendoza Alfredo Cornejo dio el presente en el acto de asunción de nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical de General Alvear que se realizó este viernes en el Comité de Ciudad. En su discurso diferenció la importancia de unirse para ‘gobernar pensando en la gente como lo hemos hecho desde el Frente Cambia Mendoza y no solo para mantener el poder y sostener un relato como el agrietado Frente de Todos‘.

Ante los presentes el ex gobernador de Mendoza agradeció la invitación a los anfitriones y celebró la presencia de sectores que se sumaron al Frente Cambia Mendoza recientemente: ‘El sumar aliados significa aumentar la mística de nuestra militancia y es útil a los efectos de construir redes de trabajo a nuestra sociedad y capaz de representar a la mayor cantidad de los habitantes del lugar y nuestra sociedad toda‘.

Tambien se refirió a los jóvenes que se suman a la militancia resaltando: ‘Nosotros estamos ejerciendo el derecho y ellos se incorporan a nuestro partido y a los partidos aliados. Están ejerciendo el derecho cívico de organizarse y conquistar el poder de la administración del estado y mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de nuestra sociedad. Este derecho se ejerce con mayor eficacia y con mayor eficiencia si nos organizamos bien y construimos institución sólidas y eficaces‘.

Luego de consignar que para gobernar es necesario coincidir en distintos aspectos para generar verdaderos cambios estructurales, disparó contra el Frente de Todos, coalición a la que acusó de ‘juntarse solo para conquistar el poder y no coinciden en lo más mínimo y esas profundas diferencias que tienen entre ellos se ven reflejadas en la falta de un programa para Alvear y para Mendoza‘, y en la misma línea diferenció al justicialismo del Frente Cambia Mendoza: ‘Nosotros nos sumamos con un programa de la recuperación de las funciones básicas del estado en el 2015 y hemos cumplido en mejorar nuestra administración. Nos sumamos en base a la pertenencia partidaria, tenemos vocación de poder y proyectos‘.

Sobre la gestión del Frente Cambia Mendoza desde 2015, el ex mandatario provincial destacó: ‘No todo nos ha salido al 100% de lo que queríamos pero en gran medida estamos en mejoría constante en la administración de Mendoza, en sus servicios sustantivos‘, y aseveró: ‘Estamos renovando expectativas y para eso debemos seguir organizándonos bien con los jóvenes que se suman y en los no tan jóvenes que están aquí. Esa es la convocatoria que este programa se renueve permanente y que no caigamos en dejarnos confundir por el poder político nacional‘.

Párrafo aparte hizo hincapié en la situación nacional ‘en la que nos ha metido el Frente de Todos que no puede orientar este país por las diferencias sustantivas que tienen’.

‘La Argentina y Mendoza necesitan estar organizada para hacer mejorar la economía y mejorar la sociedad y el radicalismo es uno de los instrumentos para esa mejoría. En Mendoza y Alvear lo es indisolublemente dentro del Frente Cambia Mendoza y debe seguir siendo así porque tenemos este programa del mejoramiento del estado y porque queremos influir en la economía nacional‘.

Aseguró que los atenuantes de lo que no han podido hacer todavía en Alvear y Mendoza es exclusiva responsabilidad de la macro economía nacional, ‘el gobierno nacional maneja la circulación de la moneda el tipo de cambio, los principales impuestos, los aranceles externos‘.