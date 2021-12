Nancy Vinnitchenko, de Dirección de Familia, y Tania Roccasalvo, del Área de Discapacidad, brindaron detalles sobre el trabajo que realizan en silencioso pero con un valor fundamental para niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

En diálogo con ‘Puntos de Vista’ en F.M. VIÑAS, Nancy Vinnitchenko, se refirió al trabajo de su área dedicada a la solución de problemas intrafamiliares. ‘La Dirección de familia tiene la Asesoría de la Mujer, Asesoría de la juventud, de Niñez, Discapacidad, Relaciones con la comunidad, Adultos mayores y Adicciones. Hay mucha presión constante porque ninguna de las situaciones que llegan es sencilla’, aseguró.

Además del personal interno, también aportan indirectamente instituciones, escuelas, Duaite, el ETI y Cuidados Alternativos (ex DINAF), con la Asesoría de Menores Incapaces. ‘Nos sentamos para ver que podemos aportar cada uno ya que no podemos dejar de mirar a quien necesita esa ayuda’, señaló. Y sobre el trabajo específico con las mujeres: ‘Lo que es violencia de género es prioridad uno, y es importante hacer la denuncia claramente porque muchas veces por miedo no se hace.

En el caso de los menores se cuenta con el 102 al que se pueden comunicar todo el día menores, adolescentes y adultos para realizar las denuncias anónimas. ‘Nos avisan y cuando llega el oficio nosotros ya sabemos, ya está la trabajadora social, la psicóloga, vemos quien acompañó a hacer la denuncia, y si está trabajando el ETI, se hace todo más rápido los ayudantes fiscales nos asesoran’, señaló.

Por su parte, la nueva Asesora de Discapacidad Tania Roccasalvo, habló del ‘Día Internacional de la Persona con Discapacidad’ en el que a parte de las actividades expresó: ‘Fue un proyecto del Intendente y a través de la ley de cheques se obtuvo más de 120 insumos ortopédicos pero para la adquisición de ellos van haber una serie de requisitos’.

Para este beneficio, quien esté interesado no debe tener obra social y una trabajadora social analizará la situación económica para poder acceder a los siguientes insumos: ‘Se lograron adquirir, sillas de ruedas, muletas, cabestrillos, collarines, camas ortopédicas, colchones antiescaras y varios elementos más’. El banco de insumos estará a cargo de la asesoría de discapacidad, en calle Zeballos 1200, de lunes a viernes de 7 a 13.

•C.F.