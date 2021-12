En el marco de los festejos de Nochebuena y Navidad, Marcela Juri dio detalles sobre cómo se llevarán a cabo los operativos de control en los comercios y locales habilitados para eventos sociales durante esta noche y la madrugada del día 25, en coordinación con efectivos policiales para evitar siniestros viales y otros incidentes en la vía pública.

En diálogo con F.M VIÑAS Marcela Juri Directora de Inspección General: ‘Desde el lunes estamos haciendo controles de la venta de alcohol en los negocios de General Alvear y distritos, la venta de alcohol a menores de 18 años y después de las 00hs no se puede vender alcohol en kioscos, despensas, no se puede vender donde uno no puede consumir’.

En los locales comerciales, gastronómicos, el aforo sigue siendo el mismo que estaba establecido, ‘el personal debe usar barbijo, el alcohol tiene que estar a disposición en el comercio, el aforo en locales gastronómicos es del 70%, en discotecas el 50% y en domicilio personales no hay límites de personas’, resaltó sobre las medidas.

Por otra parte, cabe destacar que la Policía Vial de la Provincia, Policía Municipal y de parte del Área de Prevención de Adicciones, estará Rogelio Guerrero acompañando.

•C.F.