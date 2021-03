Se propone que la Educación Sexual Integrada se de con mas precisión en Mendoza, una ley abarca al ámbito educativo, donde no todos los establecimientos lo realizan de la forma correcta, siendo un derecho de cada persona.

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integrada (ESI) en Argentina, se promulgo en 2006 , como sociedad se debe implementar la ley como corresponde en todos los ámbitos escolares, sin dejar de mirar todos los casos de abuso a menores en distintos ámbitos de la vida es de mucha importancia la implementación de la ESI en los primeros años de escolaridad.

En dialogo con F.M. VIÑAS, la profesora y referente del movimiento ‘Ni Una Menos’ Natalia Paya expresó: «En la provincia de Mendoza se habló que en el nivel primario la ESI iba a pasar una materia más, algo que nosotros quienes venimos del colectivo de mujeres lo vemos como algo muy positivos, hace muchos que estamos pidiendo esto».

La educación sexual integrada desde su promulgación hace 15 años no se aplica como corresponde, en algunas instituciones educativas todavía no se implementa de ninguna manera: «En educación media pasa a ser un taller que se da esporádicamente y no abarca la totalidad de la población escolar, tambien al darla esporádicamente deja sin sustento a las necesidades y la continuidad de este aprendizaje que es necesario en toda la población escolar, no únicamente se tiene que trabajar con las escuelas y con los alumnos de las escuelas sino se tiene que aprender a trabajar la educación sexual integral con el resto de la comunidad escolar», manifestó.

La educación sexual es una necesidad de todas las personas conozcan su cuerpo y que funcionan de cada parte del mismo, dejar de lado los tabúes que al rodean, la ESI viene a informar sobre nuestro sistema reproductor, los órganos genitales que los integran y las funciones tiene que dejar una enseñanza y dejar fuera los prejuicios sobre esta.

Parte de la población no concuerda con la implementación de la ley porque en referencia a sus creencias, ideologías o estilos de vidas elegidos consideran que perturban e incentivan la sexualidad en los niños, jóvenes o adolescentes: «Lo sectores retractares respecto a la ESI, responden con una moral religiosa si nosotros tenemos que determinarlo, a partir de esa visión religiosa determinan que hay dos géneros nada más el masculino y femenino y desconocen un montón de otras realidades que suceden, inclusive comprobados científicamente», sostuvo Paya.

En Argentina entre el 80% y 85% de las denuncias que hubo por abuso fue debido las clases de educación, es un disparador para quienes han sufrido algún tipo de abuso y lo tenían naturalizado.

La educación sexual integral es un derecho que se tiene que respetar, no solo el conocimiento del cuerpo sino también conocerse como persona y dejar de lado estos patrones culturales que vienen marcados desde los siglos.

La profesora Natalia explicó sobre la situación en las escuelas: «En Mendoza en lo que es la educación media se da en formato de taller y debes en cuándo, no es que lo ves una vez por semana se junta un grupo de cursos y la educación integral es mucho mas amplia para darla en un taller».

«Esos fundamentos que carecen de sustentos argumental, habría que dejarlos de lado, existe un montón de información se puede entrar a la página de ESI, también están las cartillas de ESI donde se trabajan en las escuelas los papás tienen acceso y mamás también para poder verlas y poder entender que lo que se pretende con todo esto es tener una sociedad mejor», finalizó.