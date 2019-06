¿No podés ir a votar? Te informamos cómo justificar la no emisión del voto y evitar la multa.

Te informamos qué hacer en las distintas situaciones en que no podés dirigirte a tu lugar de votación, ya sea por distancia, problemas de salud o falta de DNI.

En caso de no figurar en el padrón: la persona puede hacer un reclamo ante la Justicia Electoral. En Mendoza el número de teléfono es: 0261 425-2516

En caso de no tener el DNI: El ciudadano deberá presentar la constancia de DNI en trámite o la denuncia policial de extravío (de fecha anterior a la elección).

En caso de encontrarse a más de 500 kilómetros de distancia: La persona deberá ir a la comisaría o institución policial más cercana, que extenderá una certificación escrita.

En caso de estar enfermo: El ciudadano deberá obtener una constancia de médicos del servicio de sanidad nacional; de médicos oficiales, provinciales o municipales; o de médicos particulares.

Dónde presentar la constancia

La constancia se puede presentar personalmente en la Justicia Nacional Electoral con el comprobante o por internet, a través de https://infractores.padron.gob.ar/. Allí, podrán ver si figura la ausencia y subir la constancia que corresponda en formato PDF. En ese mismo sitio, se pueden ver infracciones anteriores y descargar los comprobantes de pago de multas. También podrán hacer reclamos en caso de que aparezca una infracción que no corresponda.

La multa

Siempre y cuando se justifique una razón válida para no ir a votar, no habrá ningún tipo de multa y la persona será quitada del registro de infractores. Cuando no se vote y no haya justificación para uno de los actos electorales (PASO o generales) la multa será de $50. El monto de la segunda infracción será de $100 y se acumularán a los $50 de la primera infracción. Quienes figuren como infractores en ambas votaciones deberán pagar una multa de $150. La multa podrá pagarse en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina y en las demás entidades que se habiliten para el cobro.

A.C.