Desde el sábado, la Policía montó cuatro puestos de control en las rutas nacionales 143 y 188, en la ruta provincial 171 y comenzaron a encapsular a los vehículos que solamente van de paso, para que no se detengan.

En conferencia de prensa, el comisario Luis Alcaíno, a cargo de la Jefatura Departamental de la Policía, explicó que el objetivo de los controles establecidos es ‘evitar la circulación de la gente para disminuir la propagación el virus‘, y en la misma línea subrayó que ‘es una labor ardua en cuanto a lo logístico pero trabajamos de forma preventiva y educativa apelando al sentido común de los usuarios de la vía pública‘.

Los puestos están en la ruta nacional 143 a la altura del paraje La Guevarina (San Rafael), en la ruta provincial 171 y canal 1 en el distrito sanrafaelino de Real del Padre (para los que viajan por la ruta 153 Las Catitas Monte Comán o la ruta 146 La Horqueta que conecta con San Luis), en los parajes fronterizos en Canalejas (límite con San Luis) y Cochicó (La Pampa) sobre las rutas nacional 188 y 143, en General Alvear.

Sobre el encapsulamiento de vehículos que pasan por las rutas que atraviesan la región, indicó: ‘Esto tiene que ver con acompañar a quienes no se detienen en el departamento pero necesitan pasar por Alvear‘, y ejemplificó: ‘Una persona que no es esencial que se dirige de Neuquén a la Ciudad Mendoza y debe pasar por nuestro departamento se los encapsula‘. Asimismo confirmó que los conductores deben que contar con el permiso nacional de circulación.

Al ser consultado por F.M. Viñas sobre aquellos alvearenses que residan en otras localidades y deseen retornar al departamento, Alcaíno aclaró: ‘Los considerados esenciales pueden ingresar y egresar del departamento y a quienes tienen compromisos médicos, con certificación, no se le ponen obstáculos. Pedimos que aquellas personas que no son consideradas esenciales no salgan ni vengan a Alvear mientras dure la medida‘, que tiene vigencia hasta el 14 de mayo. ‘Entendemos las particularidades de todo el mundo pero tratemos de acatar las medidas‘, pidió.