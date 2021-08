Otras de fuerzas políticas de General Alvear que se puso en marcha en la carrera electoral es el Partido Demócrata, quienes bajo la lista 504 A ‘Acuerdo Mendocino’ pugnarán por tener representantes en la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante local.

Formando parte del Frente Vamos Mendocinos!‘, este lunes se presentó oficialmente la nómina de precandidatos a concejal encabezada la actual presidente del PD Alvear Andrea Pérez Bernal, seguida en orden de términos por Carlos Vega, Alejandra Ejarque, Rody Fernandez y Lourdes Durso.

Luego de presentar uno a uno los nombres que conforman la lista, Pérez Bernal manifestó: ‘Estoy orgullosa de poder haber armado una lista de lujo. Hemos recibido por parte de correligionarios y de otros partidos el apoyo y acompañamiento que necesitamos‘, y en la misma línea resaltó: ‘Es un momento especial, sabemos que la gente está cansada en la época de elecciones pero poder votar es un privilegio y la ciudadanía debe ser consciente de eso y asumir la obligación de gobernar a través de sus representantes‘.

‘Nuestra lista no ha sido al azar, sino en base a valores, compromiso y juventud‘, presentó Bernal a sus compañeros de lista. ‘La gente se encontrará el 12 de septiembre en el cuarto oscuro con una boleta larga con representantes en todos los niveles‘, aseguró.

Por su parte, Carlos Vega consignó que el PD se moviliza ‘bajo principios y valores‘ que tiene como objetivo el conservadurismo ‘tomando lo mejor de todos los sectores sin imposición del Estado ni por el mercado‘. En este sentido, indicó que ‘Alvear necesita recuperarse valorando las instituciones y a todos los sectores de la sociedad’.

En el uso de la palabra, Ejarque declaró: ‘Más que proponerles venimos a ofrecerles la solución a todo lo que les preocupa por eso estamos abiertos a escucharlos para que juntos podamos orientarnos a una mejor situación‘.

Finalmente, Rody Fernández manifestó: ‘Siempre he dicho lo que he pensado y en esta etapa de mi vida no solo quiero opinar sino tratando de actuar en función de ello colaborando con el objetivo común que tenemos todos en esta lista que es el bienestar de General Alvear‘.

Valorando la variedad de propuestas en el departamento, Fernández señaló: ‘Es una de las mejores alternativas que tenemos los alvearenses en función de mejorar la calidad de vida‘.