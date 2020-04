Desde la Dirección de Contingencias Sociales, Fernando Álvarez, se refirió al funcionamiento de los programas de asistencia social en el departamento y sobre la situación de los beneficiarios de la tarjeta Alimentar.

Con la cuarentena, hoy “administrada”, el funcionario expresó que “nos llevó a tener un panorama distinto y más creativo organizando las jornadas para asistir y acompañar a los vecinos, en un total de 80 y 120 familias por día conteniendo y ayudando”

Al ser consultado por la continuidad de los programas sociales que dependen de la comuna, Álvarez consideró luego de la cuarentena “no va a tener que ver tanto con los recursos sino tendrá más que ver con la cuestión psicológica de los vecinos como resultado de la cuarentena y estamos pensando con el equipo de trabajadoras sociales en trabajar con niños y adultos brindando herramientas necesarias”.

Sobre las tarjetas Alimentar, Álvarez recordó: “El operativo de entrega en Mendoza se suspendió ya que justo coincidió con el inicio de la cuarentena. Las tarjetas físicamente nunca llegaron a General Alvear. Nos informaron que iban a utilizar una misma cuenta en el banco que posee el vecino a través de las asignaciones. La selección de los beneficiarios fue luego de un cruce de datos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES”.

Al ser un programa netamente nacional, aseguró que para saldar dudas, los vecinos deben ingresar a www.anses.gob.ar y verificar si han sido beneficiarios, cronogramas y reclamos: “Hasta el día de hoy no tenemos información de los beneficiarios en Alvear ya que viene digitado de Nación y no se nos permitió participar. Fue una lástima que no se haya coordinado el trabajo de municipio-provincia-nación”, y en la misma línea subrayó “El departamento no tiene ninguna injerencia sobre la tarjeta Alimentar; si teníamos información sobre el operativo de entrega y prestamos el espacio”.

F.B. (F.M. Viñas).