Después de la temporada regular, comenzaron las semifinales en la mayoría de las categorías de la Liga Independiente de Basquet, con excepción del sub 15 masculino que tendrá final desde este jueves por la noche.

Comenzaron los playoffs en la Liga Independiente de Basquet, con el primer partido de semifinales en sub 15 y Primera femenino, y sub 17 y Primera masculino. En tanto que en sub 15 masculino se jugará el primer juego de la final. Estos son los resultados de los encuentros disputados y de la agenda para este jueves y viernes:

Sub 15 femenino (semifinales):

Escuela de Basquet Bowen 27 – 31 Real del Padre.

Viernes 19 – 20 hs. ISA – EA. En Instituto San Antonio.

Sub 15 masculino (final):

Jueves 18 – 20 hs. Real del Padre – Pacífico. En Poli de Real del Padre.

Sub 17 masculino (semifinales):

Unión Social y Deportivo Bowen 43 – 87 Amigos del Basquet.

Escuela de Basquet de Bowen 64 – 50 Ferro.

Primera femenino (semifinales):

Ferro 65 – 38 Alvear Basquet.

Escuela de Basquet Bowen 62 – 54 Pacífico.

Primera masculino (semifinales):

Ferro 66 – 54 Escuela de Basquet Bowen.

Unión Social y Deportivo Bowen 64 – 53 Amigos del Basquet.

•L.A.