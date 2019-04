Por medio de una conferencia de prensa que citó a los medios locales a las 10:00h de este martes, el Jefe de la Distrital Dos Marcelo Calipo y el Intendente Municipal Walther Marcolini comunicaron el comienzo de la remodelación del edificio de Comisaria 14° y Comisaria 46°.

Dos son los ejes trazados que el Ministerio de Seguridad de Mendoza, Cúpula policial y gobierno municipal interpretaron en el combate contra los flagelos que apareja la inseguridad: 1) Remodelación integral edilicia y 2) reestructuración de las dependencias para un trabajo eficiente en pos de garantizar el bienestar común de los alvearenses.

Comisaría 14°, Oficina Fiscal, Juzgado Vial, Policía Vial, Unidad Investigativa, Policía Científica y personal de judiciales que certifica reincidencia legal van a ser modificadas porque están dentro del presupuesto de $19.000.000 aprobado por la Provincia para la dependencia de Comisaria 14° y $4.000.000 para Comisaría 46° de Bowen. Las obras durarán de 6 a 9 meses según informó la empresa constructora.

“Deberíamos evacuar todo el edificio para que la empresa no se vea entorpecida por las actividades realizadas por las diferentes dependencias pero no se puede trasladar el gabinete porque significaría no cumplir eficientemente con las labores de las fuerzas de Seguridad”, explicó Marcelo Calipo.

Respecto a la importancia de la dependencia Lucha contra el Narcotráfico, Calipo hizo un paréntesis y reseñó: “En su momento ocupaba una casa en calle Ingeniero Lange hasta que por la gestión anterior se dejó de pagar ese alquiler. Ese personal iba a ser trasladado a San Rafael por eso hablé con el Jefe de Lucha contra el Narcotráfico y les permití un lugar en el fondo de la dependencia, que son las dos oficinas que están actualmente ocupando. Era una situación no acorde a la actividad ya que tiene un sinnúmero de oficinas que tienen que trabajar a pleno en todo sentido por su trabajo específico”.

Teniendo en cuenta el nuevo edificio que se hizo en Real del Padre a 17 kilómetros de Alvear, momentáneamente estarán destinados ahí y continuarán bajo en nombre de Lucha contra el Narcotráfico General Alvear.

“Seguiremos trabajando junto al Intendente para poder brindar a la comunidad el servicio que merece”, concluyó el Jefe de la Distrital II.

Por su parte, el Jefe Comunal Lic. Walther Marcolini señaló: “Se ha tratado de una obra encarada por el Gobierno de la Provincia mediante el Ministerio de Seguridad que busca modificar los edificios de las dos Comisarias del departamento para una mejora en el servicio y eficiencia del trabajo que les corresponde. Darle las herramientas necesarias incluye mejorar el edificio y cooperar para cumplir los objetivos marcados por el Comisario Calipo”. Además agregó “Trabajamos con las autoridades gubernamentales y policiales de la reestructuración integral de ambos edificios”.

Desde el punto de vista edilicio, Comisaría 14° presenta magnánimas falencias en su construcción deteriorada por el paso del tiempo y otros factores no menos importantes como el descuido continuo del espacio. En cuanto a Comisaría 46°, situada en Avenida Sarmiento del distrito de Bowen, es una vetusta casa acondicionada para las tareas policiales que también presenta negligentes condiciones edilicias.

ASÍ LUCE EL EDIFICIO ACTUAL DE COMISARIA 14°

F.B. (Redacción F.M. Viñas).