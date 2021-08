La tradicional Fiesta Nacional de la Ganadería se realizará este año por lo que se empezó a planificar teniendo en cuenta la situación actual y algunos cambios. El tradicional Día de Campo será el próximo 4 de septiembre en las instalaciones del predio ferial en Ruta 188 y Calle 7.

En diálogo con F.M VIÑAS, el Presidente de la Específica de Ganadería Ramiro Labay explicó: ‘Ya esta todo en marchar ya no queda nada, ultimando los últimos detalles para esperarlos ahí el 4 de septiembre con nuevo modalidad, nuevo lugar y tratando de hacer una jornada bastante acorde lo que era ante era ex el día de campo’, señaló. Este año se traslada a las instalaciones del predio ferial a diferencia de otros años que se realizaba en algún campo del departamento, ‘todo se realizará en el predio ferial, van haber entradas reducidas por protocolo hasta 250 personas, la prensa y entradas generales que ya están a la venta así que ya esta todo en marcha‘, afirmó.

‘Vamos a tener otra metodología, en el día de campo tradicionalmente se hacían más pialadas, capadas que habitualmente se hacen en el campo, son los trabajos de mangas que son las labores cotidianas que uno hace en el campo y va aplicando tecnología sencilla que mejoran la productividad de los rodeos‘, aclaró Ramiro Labay.

El año pasado no se pudo realizar por la pandemia y la situación establecida, este año si se hará, ‘nos fuimos reestructurando y no lo quisimos perder así que ha sido un desafió planearlo, cranearlo en pandemia porque medio que vas organizando en el aire porque no sabes a que lugar te van a llevar los protocolos pero estamos dando el puntapié inicial‘, destacó al respecto del día de campo. ‘Hay entradas a la venta para 200 personas y después más la prensa invitado y otras invitaciones especiales en total de 250, la idea es hacerlo en el parque si llegamos a tener alguna inclemencia climática debemos trasladarnos al salón Fernandez y ahí el aforo es solamente 250 personas así que estamos previendo eso‘, subrayó.

