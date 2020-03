En medio de un contexto de incertidumbre, producto de las medidas adoptadas para prevenir la expansión del COVID-19, el titular de Inspecciones de la comuna Ing. Hugo Molina, brindó detalles a F.M. Viñas sobre atención de comercios, prohibiciones y servicios.

F.M. Viñas: ¿cómo se controla que los comerciantes no aumenten los precios?

Hugo Molina: Los mercados más chicos van a aducir que su proveedor mayorista les aumentó los precios y por ende tiene que aumentar. Por ende se les recomienda que tengan el comprobante de compra para que los inspectores puedan actuar en esa franja de la cadena.

Como consumidor la primera medida en caso de detectar una irregularidad es solicitar el libro de quejas y dejarlo sentado y mantener el ticket para elevar las denuncias cuando la situación se normalice.

Las dos funciones del comercio son mantener las góndolas con los productos y los precios, o retrotraerlos al 6 de marzo.

Si, así es.

Corremos el riesgo de que se produzca desabastecimiento e incluso que cierre el comercio motu proprio.

En algunos casos no hay ninguna razón lógica para que se produzca un desabastecimiento, porque si no estamos alentando a que los precios los ponga cada uno a su criterio. Desde la Secretaria de Comercio de la Nación son quienes envían las notificaciones.

El horario es de 10 a 18 horas ¿Cada uno puede adaptar ese horario a lo que crea conveniente?

Hay que atender de 10 a 18 horas, si alguno atiende de 10 a 14 horas, o de 10 a 16 hs. y cierra, está bien. Lo que no puede, es antes o después. Estamos trabajando con la provincia para que los mayoristas puedan tener un horario especial anterior y entregar a los almacenes, para evitar aglomeraciones.

En referencia a los supermercados en un primer momento había un horario especial para mayores de 65 años y después con los cambios esto se complicó.

Esto se complicó por dos razones, una fue sanitaria, ya que al ser considerados como grupo de riesgo, directamente no tenía razón que tuvieran un horario y salieran. Tienen prohibido y deben que enviar a un familiar o sino comunicarse a las líneas que ha dispuesto la Municipalidad donde se los puede asistir en algunas cosas.

Las ferreterías, algunas están repartiendo a domicilio.

Está prohibido, hemos estado comunicando, porque algunas tienen tipo corralón y no lo pueden hacer. Si pueden estar abiertas al público.

Ecogas está entregando avisos de deuda.

Después de entregar el aviso, lo que no va a poder hacer es cortar. Ya se dijo desde Nación que los servicios de Internet, TV, Telefonía, Gas, Agua, Luz, etc. no lo pueden cortar. Estamos viendo en el caso de la telefonía prepaga que solución se les puede dar para que no se queden sin servicio al estar los rapipagos prohibidos.

En la parte superior de la boleta de gas figura un 0800 de emergencias, cuando se lo llama dice “no tiene contratado el servicio para su ubicación geográfica”.

Vamos a investigar y tratar de encontrar un lugar donde hacer el reclamo.

Otra de las quejas es que no hay gomerías abiertas para los camioneros.

Estamos viendo que tengamos una atención, para que las gomerías puedan atender estos casos específicos al igual que movilidades de la policía, ambulancias y otros servicios esenciales.

YPF ha ordenado a la estaciones de servicio de su bandera que presten servicio como lo hacen habitualmente para camioneros.

En la salida que hicieron ayer (por el miércoles) los inspectores en las estaciones de servicio, verificaron que los baños están habilitados.

A.C.