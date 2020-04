Se sigue acentuando la crisis económica producto de la cuarentena y la Cámara de Comercio ya recibe por parte de pequeñas y medianas empresas locales esta preocupación.

“Se ha generalizado muchísimo, a medida que van pasando los días vamos cayendo en la verdadera situación en que están quedando las empresas y el comercio”, señaló en dialogo con F.M. Viñas el Presidente de la Cámara, Andrés Vavrik

Sobre las medidas del gobierno nacional y provincial para el sector de las Pymes opinó “parecen no alcanzar, vemos una desventaja para el comerciante porque se le está pidiendo muchísimo, que mantenga los negocios, los servicios, empleados, pero no vemos todavía herramientas que hagan posible esto”.

En el pre-coronavirus las empresas no venían bien “venimos de un año malo, ya las empresas vienen desfinanciadas. El comerciante está facturando 0, el dueño del local le está pidiendo el alquiler, sus empleados siguen cobrando. Ese comerciante vive y tiene su gastos ¿Cómo hace?”.

Una de las medidas propuesta por el gobierno nacional son otorgar créditos al 24%, “con 28% de inflación como esta hoy la tasa en negativa, pero estamos facturando 0. El comerciante tampoco lo puede tomar” sostuvo.

“No queremos presentar muchas medidas, sino pocas pero que sean concisas”. Una de ellas son pedir créditos a tasa 0.

En relación a las medidas sanitarias comentó “no descuidamos la parte sanitaria, entendemos las medidas del gobierno, entendemos que esto es necesario, no somos imbéciles lo estamos viendo, pero a la vez no podemos dejar de ver que hay negocios que no se van a poder levantar”.

“El pequeño y mediano comerciante vive de su negocio. Por más medias y solidaridad que nos pida el presidente va a quedar mucha gente en la calle, porque cuando el empresario no tenga para pagar, no va a pagar”, manifestó.

Vavrik mencionó que están en contacto permanente con las Cámaras de San Rafael, Malargüe, Tunuyán y enviaran las solitudes y reclamos en conjunto al gobierno mendocino.

A.C.