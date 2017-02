Desde hace 41 años, en los primeros días de febrero, se comenzó a realizar esta fiesta del deporte mendocino. La caravana de pedalistas recorrerá la geografía de nuestra provincia. Una de las más gratas novedades de este Giro, es que se volverá a transitar por los caminos del Sur, con una doble: San Rafael- General Alvear- San Rafael.

Ya están definidos los más de 140 corredores que comenzarán a rodar este sábado en el Velódromo Provincial Ernesto Contreras, en el Parque General San Martín.

Veinticinco escuadras, cinco de ellas extranjeras, animarán los 992 kilómetros repartidos en un prólogo y ocho etapas, desde hoy y hasta el domingo 19 de este mes.

Además, vale mencionar que en esta edición se contará con representantes de once países: Argentina, Chile, Francia, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, España, México, Bolivia y Paraguay, rica cantidad de visitantes, que hacía tiempo que no se veía en esta cita del deporte pedal.

Un año más, la Más Argentina de las Vueltas tendrá como gran protagonista a la montaña, quien pondrá a cada uno en su sitio. La llegada al Manzano Histórico mañana servirá como aperitivo y, aunque allí no se ganará la prueba, sí podría tomar por sorpresa a más de un candidato y dejarlo fuera de la pelea por el preciado título.

Aunque el lunes y martes se deberá tener precaución debido a los posibles cortes provocados por el viento, será el jueves cuando se limpie la general. En una dura crono escalada de 17 kilómetros a Villavicencio, posiblemente cambie el mando de la competencia y los favoritos copen las primeras posiciones de la tabla, en lo que podría ser un avance de los hombres que veremos destacar el sábado en el temido ascenso al Cristo Redentor.

Fuente: Diario Uno San Rafael

