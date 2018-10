Se lanzó el esperado rally solidario, en una edición más, desde la YPF del puente del río Atuel con destino a la Ciudad de Malargüe. Llegarán al camping municipal del departamento más austral de la provincia, sin costo para quienes quieran acampar, a las 17:30 hs.

Luego de semanas de preparativos, el grupo Los Históricos en confluencia con el municipio, comerciantes y Autoconvocados del departamento de Malargüe, dió el ansiado inicio a esta travesía que cuenta con dos categorías: turismo y navegación.

Mariano Amuchastegui del grupo Los Históricos momentos antes de lanzar la partida, comentó a Fm Viñas: “Anoche tuvimos una inscripción de 30 vehículos para la parte de navegación, más los que van en la parte turística (de caravana). Tenemos gente participante de San Luis, La Pampa, Neuquén y de nuestra provincia. Teníamos visto el tema del tiempo por las lluvias aunque me informan que no ha precipitado en el trayecto del camino a recorrer. En síntesis esta todo dado para que sea una excelente jornada. Llegaremos a las 17:30 o 18:00 hs a Malargüe”.

En cuanto a la logística, recalcó “nosotros no participamos, tenemos a cargo los 5 controles de paso hasta Malargüe. En cada punto de control controlamos que no vayan con velocidad, que no se adelanten, recordemos que no es una competencia sino una prueba de regularidad”.

F.B.