Desde ayer comenzó la difusión de spots de precandidatos que participarán en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales del próximo 11 de agosto, donde los argentinos elegiremos presidente y vicepresidente, además de diputados nacionales y senadores nacionales.

La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación dispuso, para esta primera parte del proceso electoral nacional 2019, 62.787 horas de publicidad electoral, distribuida entre las 7 am y la 1 am del día siguiente desde el 7 de julio hasta el 9 de agosto a las 8 am, cuando comience la veda electoral, dos días antes de las PASO.

La publicidad electoral será difundida por 3.166 medios de todo el país, de los cuales 2.137 son radios FM y AM, y 1.029 servicios de televisión abierta y por cable.

Del 100% de la publicidad, un 50% se destinará a la promoción de fórmulas presidenciales, mientras que un 25% será para senadores y el restante 25% para diputados. En el caso de las provincias que también elijan gobernador, como por ejemplo Buenos Aires y Salta, el 40% será para fórmulas presidenciales, 30% para senadores y diputados, 20% para candidaturas a gobernación y 10% para legisladores provinciales.

En Mendoza, el 11 de agosto votaremos por presidente y por diputados nacionales. Será una boleta corta, la que estará compuesta por la fórmula presidencial y, en caso de tenerlos, los precandidatos a diputados nacionales por nuestra provincia.

Son nueve fórmulas presidenciales las que competirán en las PASO de agosto, en búsqueda de superar el 1,5% de los votos para poder presentarse nuevamente el 27 de octubre, en los comicios generales. En estas primarias, no se dirimirán internas dentro de un mismo espacio, algo que fue muy cuestionado e incluso puso en riesgo la realización de las PASO.

Cabe recordar que después de las PASO del 11 de agosto, los sanrafaelinos tendremos por lo menos tres procesos más en los que debemos votar: el 1 de septiembre son las elecciones generales departamentales, el 29 de septiembre las elecciones generales provinciales y el 27 de octubre las elecciones generales nacionales. De haber segunda vuelta presidencial, la elección será el 24 de noviembre.

LOS PRIMEROS SPOTS

“Juntos por el Cambio”, como se denomina al espacio oficialista y por el que Mauricio Macri busca la reelección, apostó a videos caseros para la primera etapa de publicidad electoral. Las imágenes han sido registradas desde celulares por ciudadanos que destacan obras públicas ejecutadas durante la actual gestión nacional.

El “Frente de Todos”, con la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner, tiene a Alberto hablando en primera persona, asegurando haber sido responsable de la salida de la crisis de 2001 junto a Néstor Kirchner. Habla de “salir del caos” en referencia a la administración de Macri.

Por su parte, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, la fórmula de “Consenso Federal”, se muestra como la alternativa “a la grieta” entre Cambiemos y el kirchnerismo. “Experiencia y futuro”, alude en su primer spot, en relación a quienes componen la fórmula para llegar a la Casa Rosada.

Fuente: Diario San Rafael / Edición: A.C.