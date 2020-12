Este fin de semana la Costanera Alvear abrió sus puertas para una nueva temporada de verano: “Estamos felices, este año nos ampliamos para que la gente tenga más opciones, más playa y más espacio para poder disfrutar del Río Atuel” expresó la Directora de Turismo Fabiana González durante la apertura.

La Costanera Alvear puede visitarse de lunes a jueves de 14 a 20hs, viernes de 14 a 01hs, los sábados, domingos y feriados de 11 a 21hs. Esta playita tiene una entrada de $50 por persona y los menores de 10 años no pagan, también funciona el viejo vagón con exquisitos tragos y cosas frescas, además todos los viernes habrá espectáculos.

“También se podrá disfrutar de la tirolesa, actividades deportivas, de recreación, kayak y buena música, siempre cuidando nuestra salud” dijo González.

La Directora de Turismo destacó el paisaje, la gastronomía y las actividades que se pueden realizar en este lugar: “La idea es que aquellos que visiten el lugar puedan disfrutar de nuestro río, de poder descansar, comer un asado o probar toda la gastronomía que ofrece el Viejo Vagón”.

Asimismo, enfatizó: ‘El personal estará atento a que cada viernes sea un éxito y queremos seguir apostando con la posibilidad que los alvearenses y turistas que nos elijan puedan encontrar no sólo la peatonal del vino y del arte sino también que los viernes puedan disfrutar de un artista en ‘Costanera Suena‘.

Aquellos que deseen concurrir deben tener en cuenta que hay un protocolo especifico para mitigar la propagación del Covid-19 y desde el Municipio se trabajó para que el distanciamiento se respete: ‘El Intendente nos pidió que ampliamos la Costanera y lo hicimos casi 400mts más por eso el distanciamiento no va a ser un problema. Los convivientes pueden compartirlos, los no convivientes no‘, indicó González y resaltó que ‘cada una de las actividades rigen indicadores para el cuidado. No se puede llevar mascotas ni tomar alcohol en la orilla del río‘.