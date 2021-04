Carlos Ponce habló del pago agrícola a quienes sufrieron daños superiores al 90%, que son 166 productores. Además, anticipó la segunda etapa de depósitos.

El pago del seguro agrícola a productores que a cauda de las tormentas perdieron la producción es un trabajo en conjunto del área de agricultura y del área de economía social, el Carlos Ponce el Secretario de Economía Social, en diálogo con FM VIÑAS, expresó: «El día miércoles se comenzaron con las transferencias bancarias para aquellos que tengan más de 90% de daño entendemos que esto va a continuar en está semana» para quienes hayan registro su cbu sin importar entidad bancaría.

Desde el área de economía social van a ir poniéndose en contacto con aquellos que no hayan registrado un cbu porque no cuenten con uno o no lo hayan registrado, van a recibir cheque, Ponce agregó: «A través del Banco Supervielle con la operatoria en la modalidad de pago, manteniendo todas las restricciones que estamos teniendo, lo cual vamos a ver como el banco va hacer el aporte de esos cheques con los que se va a pagar así que bueno en ese sentido estamos con algunas semanas de anticipación»

Todos aquellos que hayan ingresado su CBU deben estar atentos ya van a estar recibiendo la acreditación, cualquier inconveniente que se presente pueden acercarse a las oficinas y serán asesorados.

•C.F.