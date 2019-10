Con la presencia del Intendente de General Alvear Walther Marcolini, en el Multiespacio Bodega Faraón se llevó a cabo la Jornada técnica porcina en el marco de la 8º Expo Cerdo de nuestro Departamento.

Estas jornadas se basaban bajo las temáticas de sistemas productivos, eficiencia en la inseminación artificial en porcinos, preparación de dosis inseminatorias, planes sanitarios porcinos, experiencias y avances en maternidad en cama profunda.

El Intendente Walther Marcolini manifestó “lo principal es que esta actividad no se pierda, que se profundice, que se pueda avanzar en capacitación, tenemos un gran potencial en el espectro económico del Departamento. Debido a la peste porcina se debió repensar esta Expo Cerdo, es una estructura que está dentro del Plan estratégico y es uno de los sectores que vamos a convocar con vista a los que se pueda desarrollar en General Alvear en el futuro. La Expo Cerdo a lo largo de los años debería ser una ‘marca registrada’ como lo es la Fiesta Nacional de la Ganadería, es un año donde el problema con la producción porcina no nos permite mantener el status sanitario. Necesitamos que le vaya bien a nuestros productores que han apostado por la producción porcina. Desde el Municipio vamos a seguir trabajando en planes forrajeros. No se puede solo pensar en una actividad de subsistencia ni se puede estar siempre subsidiado”.

Ramiro Zaragoza Director de Ganadería expresó: “estamos muy contentos porque están participando los productores alvearenses y también alumnos de escuelas técnicas que se han visto muy interesados, las charlas tienen que ver en bajar los costos, sistema de reproducción, entre otros temas muy interesantes. En Mendoza producimos el 10 por ciento del cerdo que consumimos, tenemos un techo muy alto para crecer, lo que hace falta son emprendedores que se animen a producir en un sistema que está probado que es rentable”.

Además Zaragoza agregó que “desde el Estado acompañamos con dos líneas de créditos uno para dar inicio que tiene que ver con la compra de madres al 9% anual, y otro más grande para la compra de alimentos de 250 mil pesos a sola firma, también el asesoramiento necesario de los profesionales y a todo esto le tenemos que agregar el Matadero Municipal, tenemos todo para que General Alvear sea un polo productivo porcino, solo nos falta la producción primaria, donde tenemos que trabajar rápidamente”.

R.B (F.M. Viñas).