Jerónimo Colla anunció la vuelta de los torneos Vendimia, que se realizarán durante enero, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses y para menores de 18 años. Además, el Director de Deportes anunció la planificación de otras competencias que se realizarán en las próximas semanas.

Jerónimo Colla, en diálogo con FM VIÑAS, habló de las competencias de verano, que continuarán en el Polideportivo Deportistas Alvearenses esta semana. «Como el contexto de la pandemia nos permite algunas oportunidades mayores, decidimos adelantar los Torneos Vendimia para enero. Con un dato importante que que es la complementación con las competencias del Club Banco, que son de Primera. Por eso hemos desarrollado torneos en categorías formativas», explicó.

El primer deporte que se puso en marcha fue el futsal (sub 18 y masculino), con tres partidos jugados el martes durante la tarde y noche, y que terminará el próximo viernes. El siguiente certamen será de basquet, sobre el cual Colla detalló: «Inicia el jueves el torneo. Se juega en sub 16 y sub 18, tanto en rama femenina como masculina, y en formato 3×3, que viene con mucho auge».

El Director de Deportes también habló sobre los proyectos para el voley. «Este fin de semana va a haber un torneo importante en Las Heras, a donde vamos a llevar dos equipos sub 18 a un torneo de Primera. Son adolescentes que vienen desarrollando la actividad desde que pudimos retomar». En cuanto a competencias en el departamento, aseguró: «Se está haciendo una renovación de la cancha con maquinaria municipal, ya que va a haber un torneo importante (28 y 29 de enero) con deportistas locales, de la región y también de Mendoza».

•L.A.