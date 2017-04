Se disputó en la Escuela Municipal de Ajedrez, el torneo del 2017 de la liga juvenil de ajedrez, organizada por la Agrupación Alvearense de Ajedrez y avalada por la Federación Mendocina y el actual campeón juvenil departamental, demostró su gran presente, quedándose con el título de manera invicta.

Cristian Orozco, que además de ser el actual campeón de la liga Juvenil Alvearense, comienza el año como Sub campeón Mendocino Sub 16 y Sub Campeón absoluto departamental, se quedó sin mayores problemas con el “Apertura de Otoño”, aunque se vio en desventaja en pasajes en las partidas con Juan Ignacio Ruíz y Agustín Cuello.

El segundo puesto, fue para Juan Ignacio Ruíz, quien también disfruta de un gran presente, siendo además de sub campeón de la liga Juvenil departamental, Campeón Juvenil del Sur de Cuyo, campeón Provincial de Sub 14 y cuarto en el Argentino de la misma categoría. En tercer lugar, quedó Agustín Cuello, que hizo un buen torneo, estando superior en prácticamente todas las partidas, puntualmente con Orozco y Ruíz, pero fallando en la definición en momentos claves.

Principales Posiciones – Torneo “Apertura de Otoño 2017”:

1° Cristian Orozco 5 Pts

2° Juan Ignacio Ruíz 4 Pts

3° Agustín Cuello 3 Pts

4° Santiago Pérez 3 Pts

5° Leandro Demonte 2,5 Pts

6° Carlos Conrad 2 Pts

7° Tomás Burnet 2 Pts

8° Rodrigo Poblete 2 Pts

9° Román González 1 Pt

10° Nicolás Burnet 0,5 Pts

Además de premiar a los 3 primeros, se distinguió a los mejores de cada Sub categoría, siendo: Mejor Sub 14: Carlos Conrad, Mejor Sub 16: Santiago Pérez yMejor Sub 18: Leandro Demonte.

Principales Posiciones – Liga Juvenil Alvearense 2017:

1° Cristian Orozco 15 Pts

2° Juan Ignacio Ruíz 13 Pts

3° Agustín Cuello 11 Pts

4° Santiago Pérez 9 Pts

5° Leandro Demonte 7 Pts

6° Carlos Conrad 5 Pts

7° Tomás Burnet 4 Pts

8° Rodrigo Poblete 3 Pts

9° Román González 2 Pts

10° Nicolás Burnet 1 Pt