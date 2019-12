Se lanzará una campaña «Control de venta de bebidas alcohólicas sorpresa”, parte de un programa que empezó a implementarse en General Alvear desde el año pasado y tendrá continuidad a partir de los próximos días.

Al respecto, Rogelio Guerrera, comentó: “Tuvimos la suerte de no contar con ningún accidente por consumo de sustancias sobre todo alcohol y eso nos animas a volver a realizar la campaña, e invitar a los actores y quienes quieran sumarse para realizar la segunda parte”.

La idea es hacer controles sorpresa de alcoholemia sobre todo en balnearios así mismo como controlar a quienes expenden sustancias alcohólicas: “Queremos que las bebidas alcohólicas no lleguen a menores y no se venda alcohol después de hora para llegar a las fiestas con una sensación donde la gente sepa que vamos a estar presentes y va a haber controles para que tomen las precauciones necesarias para que no ocurran accidentes con final fatal”.

Siguiendo la misma línea, agregó: “Nos aliamos con la Policía Vial Municipal y la Policía de Mendoza con la parte narco criminalidad y con la gente de investigaciones, todo el Municipio está, también la parte de Desarrollo humano. Está el grupo ‘Todos somos partes’ que es un grupo de padres preocupados e involucrados para luchar contra estas problemáticas sobre el consumo, está el ‘Municipio Saludable’ presente”.

“Nos pone muy contentos, las políticas públicas se construyen entre todos y debemos entender que estas problemáticas nos puede tocas a cualquiera, esperamos que no haya ningún accidente por consumo de alcohol”, concluyó Guerrero.

Por su parte, el Sub Comisario de Policía Vial José López añadió: “En forma permanente en General Alvear hay 2 alcoholímetros que trabajan las 24 hs. Los fin de semana tenemos entre 6 y 8 test de alcoholemia positiva, algunas por proceso contravencional que con más de 1g de alcohol en sangre y con menos 1g lo trabaja la Policía Vial con actas de infracción”.

“Ahora tenemos 2 alcoholímetros por la cantidad de accidentes que se dan, que no son de acá sino en Mendoza que la mayoría de los accidentes son por ingesta al alcohol. Trabajamos para prevenir y sancionar. Hay un poco de conciencia pero falta que se fortalezca, si la gente va a consumir bebidas alcohólicas en las fiestas no debe salir a conducir, que tengan algún conductor designado que tome la precaución necesaria para terminar generando un accidente”, destacó López.

Respecto a los lugares donde se van a realizar los controles, López dijo: “En lo que respecta a Policía Vial los controles van a ser en movimiento, según la movida de la noche y los distintos eventos va a ser donde se van a instalar de forma fija y movimiento, no tenemos puntos fijos para trabajar”.

Gerardo Gili culminó: “’Todos somos parte’ surgió de un grupo de padres que nos encontramos en la problemática de las complicaciones que tienen actualmente nuestros hijos, empezamos a actuar muy preocupados por lo de adicciones y ahora nos encontramos trabajando en lo que es prevención. Ahora para las fiestas sabemos que se generan picos de consumo y festejos y vamos a comprometes nuestras participación para colaborar”.

